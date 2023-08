Le dollar américain a atteint ses plus hauts niveaux depuis plus d'un mois lundi sur fond d'inquiétudes concernant l'économie chinoise, tandis que Wall Street peinait à se faire une idée claire avant la publication de nouvelles données sur l'appétit des consommateurs.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,28% à 103,133, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 7 juillet.

Le dollar s'est envolé à la suite de l'annonce de la chute des nouveaux prêts bancaires en Chine en juillet, alors même que les responsables politiques réduisaient les taux d'intérêt. Les investisseurs ont également craint que les difficultés rencontrées par le plus grand promoteur immobilier privé du pays, Country Garden, n'aient un effet dissuasif sur les acheteurs de logements et les institutions financières.

Les actions de Country Garden ont plongé de 18 % pour atteindre un niveau record lundi, après que ses obligations onshore ont été suspendues pour la première fois.

Par ailleurs, deux sociétés chinoises cotées en bourse ont déclaré au cours du week-end qu'elles n'avaient pas reçu de paiement pour des produits d'investissement arrivant à échéance de la part du gestionnaire d'actifs Zhongrong International Trust Co.

"Beaucoup de traders se concentrent à nouveau sur la Chine", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA. "Je pense que les perspectives de croissance et la crise immobilière actuelle suscitent beaucoup d'inquiétudes et que le fait que l'un des plus grands gestionnaires de patrimoine ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations est un signal d'alarme important.

Les trois principaux indices américains ont légèrement progressé, une hausse de 7 % du fabricant de puces Nvidia ayant contribué à l'augmentation des actions de croissance des mégacapitaux.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 26,23 points, soit 0,07 %, pour atteindre 35 307,63 points, l'indice S&P 500 a gagné 25,67 points, soit 0,58 %, pour atteindre 4 489,72 points et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 143,48 points, soit 1,05 %, pour atteindre 13 788,33 points.

La séance a commencé dans l'ombre de la liquidation des actions mondiales de la semaine dernière, avec l'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 pays, en baisse de 0,12 %.

Les prix du pétrole ont également baissé lundi en raison des inquiétudes liées à la Chine, les préoccupations concernant la capacité du pays à retrouver ses niveaux d'avant la pandémie l'emportant sur les gains enregistrés précédemment en raison de la réduction de l'offre.

Le pétrole Brent a terminé la journée en baisse de 0,68 % à 86,22 dollars le baril. Le brut américain était en baisse de 0,87 % à 82,47 dollars le baril.

Les valeurs refuges aux États-Unis ont également semblé plus attrayantes après que les électeurs argentins aient surpris les marchés en poussant un candidat libertaire radical à la première place, ce qui a exercé une pression sur les obligations du pays.

Dans la foulée, la banque centrale du pays a prévu d'augmenter les taux d'intérêt de 21 points de pourcentage pour les porter à 118 % et de dévaluer la monnaie nationale jusqu'à l'élection officielle d'octobre.

L'appétit pour les valeurs refuges a fait grimper les rendements des obligations de référence du Trésor américain à 10 ans à leur plus haut niveau depuis neuf mois. Les rendements de référence à 10 ans ont atteint 4,215 %, leur plus haut niveau depuis le 8 novembre, avant de retomber à 4,186 %.

Les gains du dollar et des bons du Trésor américain ont pesé sur les prix de l'or, qui sont tombés à un plus bas de plus d'un mois lundi. Le prix de l'or au comptant a baissé de 0,36 % à 1 906,20 $ l'once.

Les nouvelles données économiques de cette semaine comprennent les ventes au détail américaines mardi. Les consommateurs devraient montrer une augmentation des dépenses de 0,4 %, mais elle pourrait être plus élevée en partie grâce au Prime Day d'Amazon. Les géants américains de la vente au détail doivent également publier leurs rapports trimestriels cette semaine.

Un rapport solide sur les dépenses pourrait remettre en question les perspectives favorables du marché en ce qui concerne les taux américains, les contrats à terme laissant entendre qu'il y a 70 % de chances que la Réserve fédérale ait fini d'augmenter ses taux dans sa tentative de maîtriser l'inflation. Le marché a également prévu des réductions de plus de 120 points de base pour l'année prochaine, à partir du mois de mars.