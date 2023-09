Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en un an jeudi, tandis que les actions mondiales ont connu leur plus longue série de pertes en deux ans. Les inquiétudes concernant la persistance de taux d'intérêt élevés se sont aggravées, poussant les investisseurs à se réfugier dans la sécurité d'un dollar américain en forte hausse.

Une baisse étonnamment importante des stocks de brut à Cushing, Oklahoma, a alimenté les inquiétudes selon lesquelles la demande de carburant dépasse la production au moment où les marchés avaient le moins besoin d'un nouveau choc du côté de l'offre.

Le pétrole brut américain a augmenté de 3,6 % au cours de la nuit et de 1 % jeudi pour atteindre 95 dollars le baril pour la première fois depuis août 2022. Les contrats à terme sur le Brent ont atteint leur plus haut niveau en un an, à 97,69 dollars.

La perspective d'une hausse des coûts de l'énergie et le spectre d'une inflation galopante ont renforcé la pression sur les obligations à plus long terme, les rendements de référence du Trésor à 10 ans ayant augmenté de plus de 50 points de base ce mois-ci pour atteindre un pic de 16 ans à 4,642 %.

"Le monde devient de plus en plus cher", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez Capital.com, dans une note. "La hausse du pétrole a augmenté la pression sur les rendements obligataires (et) la combinaison de la hausse du pétrole, des rendements et du billet vert n'est pas de bon augure pour les actions".

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé d'une fraction et pourrait enregistrer sa dixième baisse quotidienne consécutive jeudi, ce qui équivaudrait à une longue série de pertes depuis 2021.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était proche de son plus bas niveau depuis 10 mois dans les premiers échanges.

Le Nikkei japonais a chuté de 1,5 %, et la force du dollar fait que le yen japonais est à un cheveu de 150 pour un dollar, considéré comme un niveau susceptible de provoquer une réponse officielle ou une intervention.

Le dollar/yen a atteint 149,71 mercredi et s'est échangé à 149,40 jeudi en Asie. L'euro a chuté de 0,7 % pour atteindre son plus bas niveau en neuf mois, soit 1,0488 dollar, et s'est échangé pour la dernière fois à 1,0511 dollar.

Il a baissé de plus de 3% en septembre pour atteindre sa plus forte baisse mensuelle sur le dollar depuis avril 2022.

Le yuan chinois est également sous pression - avant un congé d'une semaine qui commence vendredi - en raison de nouvelles inquiétudes que le marché immobilier en difficulté engloutisse la croissance. Seule une fixation très forte de sa fourchette de négociation a retenu les vendeurs et le yuan a changé de mains pour la dernière fois à 7,3166 pour un dollar, non loin de l'extrémité la plus faible de sa fourchette de négociation.

Les marchés boursiers continentaux sont restés stables, tandis que le Hang Seng a perdu 1 %. Les actions du développeur endetté China Evergrande ont été suspendues suite à un rapport selon lequel son président a été placé sous surveillance policière.

L'action, qui valait autrefois plus de 30 dollars HK, avait clôturé à 0,32 dollar HK mercredi. Les contrats à terme américains ont augmenté de 0,2 %. L'or a subi des pertes à 1 873 dollars l'once.