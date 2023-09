Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en un an jeudi, tandis que les actions mondiales ont connu leur plus longue série de pertes en deux ans. Les inquiétudes concernant la persistance de taux d'intérêt élevés se sont aggravées, poussant les investisseurs à se réfugier dans la sécurité d'un dollar américain en forte hausse.

La baisse surprenante des stocks de pétrole brut aux États-Unis a alimenté les craintes que la demande de carburant soit supérieure à la production au moment où les marchés avaient le moins besoin d'un nouveau choc du côté de l'offre.

Le pétrole brut américain a augmenté de 3,6 % mercredi et de 1 % jeudi pour atteindre 95 dollars le baril pour la première fois depuis août 2022. Les contrats à terme sur le Brent ont atteint leur plus haut niveau en un an, à 97,69 dollars.

La perspective d'une hausse des coûts de l'énergie et le spectre d'une inflation galopante ont accentué la pression sur les obligations à plus long terme. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans sont restés stables en Asie, mais à 4,599 %, ils ont augmenté de plus de 50 points de base ce mois-ci.

"Cela n'aide pas", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING. "Ce qui commence vraiment à peser sur les actions, c'est cette poussée à la hausse des rendements du Trésor, et c'est une réaction plutôt sensée", a-t-il ajouté, les actions risquant de subir de nouvelles pertes même si les obligations se redressent.

Les traders surveillent également les efforts des législateurs pour éviter un blocage du gouvernement américain.

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé d'une fraction et pourrait enregistrer sa dixième baisse quotidienne consécutive jeudi, ce qui équivaudrait à une longue série de pertes depuis 2021.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a été bloqué près d'un creux de 10 mois. Les contrats à terme américains et européens ont fluctué de part et d'autre de la stagnation.

Le Nikkei japonais a chuté de 1,8 %, les investisseurs vendant les actions dont le dividende a été détaché.

En raison de la force du dollar, le yen japonais est à un cheveu de 150 pour un dollar, un niveau considéré comme susceptible de provoquer une réaction officielle ou une intervention.

Le dollar/yen a atteint 149,71 mercredi et s'est échangé à 149,40 jeudi en Asie. L'euro a chuté de 0,7 % pour atteindre son plus bas niveau en neuf mois, à 1,0488 dollar, mercredi, et s'est échangé pour la dernière fois à 1,0503 dollar.

Les données sur l'inflation allemande et espagnole sont attendues plus tard dans la journée, ainsi qu'un certain nombre d'apparitions de banquiers centraux, notamment le président de la Réserve fédérale Jerome Powell à 2000 GMT.

PAUSE CHINOISE

Les marchés chinois ont boité vers un long congé qui commence vendredi et la pause pourrait être la bienvenue pour les traders puisque ces dernières semaines ont apporté un tambour de mauvaises nouvelles et de vente.

Jeudi, les actions du promoteur China Evergrande, à court d'argent, ont été suspendues à Hong Kong à la suite d'une information selon laquelle le président Hui Ka Yan était surveillé par la police. L'action, qui valait autrefois plus de 30 dollars HK, avait clôturé à 0,32 dollar HK mercredi.

Les investisseurs craignent qu'une liquidation n'aggrave encore le marasme du marché immobilier et n'étouffe les signes de reprise dans certains secteurs de l'économie chinoise.

"Les tensions dans le secteur immobilier chinois continueront à poser des risques de crédit intersectoriels à court terme", a déclaré Fitch Ratings jeudi. "Il est peu probable que le modeste assouplissement de la politique gouvernementale à ce jour entraîne un retournement brutal de l'humeur des acheteurs de logements.

Le Hang Seng a chuté de 1 % et est proche de son plus bas niveau depuis 10 mois. L'indice continental CSI300 a baissé de 0,2 %.

Le yuan chinois est également sous pression et seule une fixation très forte de sa marge de fluctuation a retenu les vendeurs. Le yuan a changé de mains pour la dernière fois à 7,3057 pour un dollar, non loin de l'extrémité la plus faible de sa bande de fluctuation.

La hausse des prix de l'énergie a permis au dollar australien de se stabiliser à 0,6378 $.

L'or se dirige vers sa pire semaine depuis février, car la hausse des rendements du Trésor pousse les investisseurs à se détourner du métal précieux, qui ne rapporte rien, et il a subi des pertes à 1 875 dollars l'once.