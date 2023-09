Le foreur de pétrole et de gaz ADES Holding devrait fixer le prix de son introduction en bourse dans le haut de la fourchette annoncée cette semaine, a déclaré jeudi l'une des banques participant à l'opération.

La société soutenue par le fonds souverain PIF d'Arabie saoudite devrait fixer le prix de ses actions à 13,50 riyals, a déclaré la banque dans un message aux investisseurs consulté par Reuters.

ADES devrait lever jusqu'à 4,57 milliards de riyals (1,22 milliard de dollars) grâce à la vente d'une participation de 30 % dans la société par le biais de la vente publique d'actions.

Elle a commencé à commercialiser l'introduction en bourse dimanche, cherchant à obtenir 12,50 riyals à 13,50 riyals par action.

Reuters a rapporté en novembre que l'introduction en bourse prévue pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars, citant des sources proches du dossier.

ADES, dont le siège se trouve dans la ville saoudienne de Khobar, exploite une flotte de plates-formes offshore et onshore au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Inde.

ADES, qui compte parmi ses clients Saudi Aramco, Kuwait Oil Co et North Oil Company au Qatar, a déclaré le 28 août qu'elle s'inscrirait à la Bourse saoudienne par la vente d'actions existantes et nouvelles.

Les actionnaires vendeurs PIF, ADES Investments Holdings et Zamil Group Investment vendront un total de 101 615 626 actions existantes au prorata de leur participation. ADES émettra également 237 103 128 nouvelles actions.

ADES a été cotée à Londres en 2017. PIF s'est associé aux actionnaires d'ADES, ADES Investments Holding et Zamil Group Investment, pour privatiser la société en 2021. (1 $ = 3,7508 riyals) (Reportage de Hadeel Al Sayegh et Pablo Mayo Cerqueiro Rédaction de David Goodman)