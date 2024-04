Le ministre hongrois de l'économie a fait pression sur les fournisseurs de carburant jeudi pour qu'ils réduisent leurs prix afin de se rapprocher de la moyenne de l'Europe centrale, dans le cadre d'une intervention plus large du gouvernement dans la fixation des prix suite à la pire poussée inflationniste de l'Union européenne.

Marton Nagy a convoqué les représentants de l'Association hongroise de l'essence et du groupe pétrolier et gazier MOL à une réunion, citant un "accord" antérieur entre le gouvernement et l'industrie, après que les prix des carburants en Hongrie aient atteint 642 forints (1,77 $) par litre cette semaine, au-dessus de la moyenne régionale.

"Sur cette base, il a clairement averti l'industrie qu'elle ne respectait pas ses engagements dans le cadre de l'accord", peut-on lire dans la déclaration.

"Il a souligné qu'il s'attendait fermement à ce que les prix des carburants se rapprochent le plus rapidement possible de la moyenne de la région, conformément à l'accord", a ajouté la déclaration.

Le gouvernement hongrois a supprimé le plafonnement des prix des carburants en décembre 2022 après qu'un manque d'importations et des achats de panique ont entraîné des pénuries de carburant, promettant qu'il interviendrait à nouveau sur le marché si les prix des carburants dépassaient la moyenne de la région.

L'Association hongroise du pétrole et MOL ont refusé de faire des commentaires dans l'immédiat.

(1 $ = 362,7900 forints)