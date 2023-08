Le fabricant chinois de produits pétrochimiques et de raffinage sous contrôle privé Hengli Group a déclaré mardi que Sinochem Group et lui-même mettaient fin à leur coentreprise Hengli Oilchem, basée à Singapour, en raison de considérations commerciales et stratégiques.

Hengli Oilchem Pte Ltd (HOPL), la coentreprise entre Hengli et la société publique chinoise Sinochem, a déclaré la semaine dernière qu'elle avait entamé une liquidation volontaire à la suite de la décision des actionnaires.

"Il a été porté à notre attention que certains de nos clients ne comprennent pas bien la distinction entre une liquidation volontaire des actionnaires et une liquidation obligatoire, et ont donc conclu à tort que HOPL et ses sociétés apparentées au sein du groupe Hengli pourraient être en difficulté financière", a déclaré Hengli dans un communiqué.

"Ceci n'est évidemment pas vrai", a ajouté Hengli.

Hengli Oilchem, détenue à 79 % par Hengli et à 20 % par Sinochem, a officiellement lancé ses activités à Singapour en juin 2018.

Sinochem n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La principale branche commerciale de Hengli est Hengli Petrochemical International Pte Ltd, créée à Singapour en 2017, qui négocie du pétrole brut, du carburant raffiné et des produits chimiques.

De retour dans la ville portuaire de Dalian, dans le nord-est de la Chine, Hengli exploite une raffinerie de 400 000 barils par jour et des installations pétrochimiques, y compris 11,6 millions de tonnes par an de matière première pour la fabrication de polyester, le PTA.

Le groupe ajoute un nouveau parc chimique qui fabrique certains produits de transition énergétique à côté du complexe de raffinage.