DUBAI (Reuters) - Le groupe singapourien Whampoa, une société d'investissement qui détient des participations dans des entreprises technologiques mondiales, va installer le siège de sa nouvelle banque numérique à Bahreïn, a annoncé jeudi le Conseil de développement économique (EDB) de l'Etat du Golfe.

La banque devrait être lancée à la fin de l'année, a précisé l'EDB.

Bahreïn est un petit producteur de pétrole qui a reçu en 2018 une aide de 10 milliards de dollars de ses voisins du Golfe, l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis, pour l'aider à éviter un resserrement du crédit, dans le cadre d'un accord lié à une réforme fiscale.

L'État insulaire a activement essayé de développer son industrie fintech et financière pour diversifier et renforcer son économie non pétrolière.

"Nous avons été impressionnés par la solide réputation de Bahreïn dans le secteur des services financiers, son cadre réglementaire transparent et son engagement continu à collaborer et à innover", a déclaré Shawn Chan, PDG du groupe Whampoa.