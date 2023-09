Le principal indice boursier du Canada a chuté mercredi à son niveau de clôture le plus bas depuis plus de deux mois, les rendements obligataires continuant de grimper et la chute des prix de l'or pesant sur les actions minières.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 120,17 points, soit 0,6 %, à 19 435,98, son plus bas niveau de clôture depuis le 23 juin.

Depuis la mi-septembre, le TSX a perdu 5,75 %, les investisseurs s'inquiétant de la hausse des coûts d'emprunt et de la perspective d'une baisse de la demande de la part de la Chine, principal acheteur de matières premières.

Le rendement américain à 10 ans a augmenté de 5,4 points de base mercredi, à 4,612 %, son niveau le plus élevé en 16 ans.

"La Chine est confrontée à des problèmes de propriété, à une démographie vieillissante et à un blocage intermittent depuis trois ans, ce qui ne permet pas aux consommateurs de disposer d'un trésor pour commencer à dépenser", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 1,7 % alors que le prix de l'or a chuté d'environ 1,3 % pour atteindre 1 876 dollars l'once.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont chuté de 1,2 % et les valeurs mobilières, sensibles aux taux d'intérêt, ont terminé en baisse de 3,1 %.

Le secteur de l'énergie a été un point positif, avec une hausse de 2,4 %, alors que le pétrole s'est établi à 93,68 $ le baril, en hausse de 3,6 %, en raison des inquiétudes concernant l'offre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et David Gregorio)