Le principal indice boursier du Canada, qui privilégie les ressources naturelles, a chuté mardi à son niveau de clôture le plus bas depuis près de trois semaines, la baisse des prix des matières premières ayant pesé sur les actions du secteur des ressources naturelles en prévision d'éventuels indices sur les perspectives de taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 180,07 points, soit 0,9 %, à 19 754,14, un niveau de clôture atteint pour la dernière fois le 1er juin.

Les actions de Wall Street ont également perdu du terrain, le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, mercredi, risquant de faire bouger les marchés.

Mercredi également, la Banque du Canada publiera le procès-verbal de sa décision politique d'il y a deux semaines, lorsqu'elle a augmenté son taux de référence pour la première fois depuis janvier.

"On a l'impression qu'ils vont maintenant augmenter les taux jusqu'à ce que quelque chose se brise parce que les choses ne se sont pas encore brisées... les chiffres de l'emploi sont toujours solides et les gens sont toujours en mesure de financer leurs hypothèques", a déclaré Diana Avigdor, gestionnaire de portefeuille et responsable des transactions chez Barometer Capital Management.

Le groupe de l'énergie a perdu 2,1 %, le pétrole ayant baissé de 1,8 % à 70,50 dollars le baril.

"Les prix du brut sont en baisse en raison de la déception liée à l'ampleur des réductions des taux directeurs chinois", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

Le Canada ne parviendra pas à atteindre un niveau d'émissions nettes nulles d'ici 2050, à moins qu'il ne prenne des mesures allant au-delà des efforts déjà en cours, a déclaré le régulateur canadien de l'énergie (CER).

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 2,6 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre, tandis que les valeurs financières à forte pondération ont baissé de 0,8 %.

Le régulateur financier canadien a déclaré qu'il augmentait le montant du capital que les plus grands prêteurs du pays doivent détenir en tant que tampon de stabilité de 50 points de base à 3,5%, citant la hausse des coûts d'emprunt, les niveaux d'endettement élevés et les tensions sur le système financier. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Richard Chang)