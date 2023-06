Le principal indice boursier canadien a atteint mardi son niveau de clôture le plus élevé en une semaine, la hausse des prix du pétrole ayant stimulé les actions du secteur de l'énergie et les données montrant un ralentissement de l'inflation américaine ayant renforcé l'appétit pour le risque avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 69,09 points, soit 0,35 %, à 19 990,40, son niveau de clôture le plus élevé depuis mardi dernier.

"La principale raison de la reprise est le ralentissement de l'inflation aux États-Unis", a déclaré Lorne Steinberg, président de Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

"Malgré le fait que la Banque du Canada ait relevé ses taux la semaine dernière, tout ce qui amène les investisseurs à espérer que nous sommes très proches de la fin de ce cycle de hausse des taux est la chose la plus haussière au monde."

Wall street a également grimpé mardi après que les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté modestement en mai, stimulant les paris que la Fed laissera les taux d'intérêt en suspens à la fin de sa réunion de politique mercredi.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 1,1 %, le prix du pétrole ayant progressé de 3,4 % à 69,42 dollars le baril. La hausse du prix du pétrole s'explique par les mesures prises par la banque centrale chinoise pour stimuler l'économie locale.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont progressé de 0,9 % alors même que le régulateur financier canadien a déclaré à Reuters qu'il incitait les prêteurs à s'attaquer aux risques liés à la prolongation des prêts hypothécaires "dans les meilleurs délais."

Parmi les valeurs qui ont enregistré des gains importants, on peut citer Teck Resources Ltd. Ses actions ont progressé de 2,6 % après que Nippon Steel a déclaré qu'il restait intéressé à investir dans les actifs de charbon sidérurgique de la société. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Alistair Bell)