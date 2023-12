Le principal indice boursier du Canada a chuté mardi, la baisse des prix du pétrole ayant pesé sur les actions du secteur de l'énergie et les investisseurs ayant évalué les dernières données sur l'inflation aux États-Unis, à la recherche d'indices sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 84,52 points, soit 0,4 %, à 20 233,84, son plus bas niveau depuis le 1er décembre.

"Le coupable évident est le groupe énergétique, en raison de la baisse significative des prix du pétrole", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth.

Le secteur de l'énergie a baissé de 2,3 %, le prix du pétrole ayant chuté à son plus bas niveau en 5 mois et demi, sous la pression des inquiétudes croissantes concernant la surabondance de l'offre. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en baisse de 3,6 % à 68,7 le baril.

"Nous avons connu une forte progression (du TSX) depuis le début du mois de novembre", a déclaré M. Picardo. "L'annonce du FOMC de demain sera cruciale pour donner le ton pour le reste de l'année."

La Fed devrait laisser son taux directeur inchangé mercredi et s'abstenir de toute réduction des taux d'intérêt au moins jusqu'en mai de l'année prochaine, après qu'un rapport gouvernemental ait montré mardi que les prix à la consommation avaient augmenté de manière inattendue en novembre.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a également été un frein, perdant 1,9 %.

Cogeco Communications a chuté de 6 % après que Rogers Communications a vendu sa participation dans la société à la Caisse de dépôt et placement du Québec, le deuxième plus grand fonds de pension du Canada.

Stelco Holdings, le plus grand producteur d'acier du Canada, a été un point positif. Ses actions ont gagné 7,8 % après que J.P.Morgan a relevé le titre de "neutre" à "surpondérer".

Les actions de la Société Financière Manuvie ont augmenté de 1,6 %, atteignant leur plus haut niveau en 15 ans, alors que le principal assureur du Canada a pris des mesures pour réduire davantage les risques liés à ses activités de soins de longue durée. (Reportage de Fergal Smith et Nivedita Balu à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Marguerita Choy)