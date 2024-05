Le principal indice boursier canadien a terminé en baisse pour la troisième journée consécutive mardi, alors que la chute des prix du pétrole a pesé sur les actions du secteur de l'énergie et que les investisseurs attendent un rapport clé sur l'inflation américaine qui pourrait influencer les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 15,83 points, soit 0,1 %, à 22 243,34, prolongeant ainsi son déclin depuis le record de clôture atteint jeudi.

"Le marché n'est pas aussi performant que le marché américain aujourd'hui. Je pense que c'est principalement dû à l'énergie, car le prix du pétrole est en baisse aujourd'hui", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef chez SIA Wealth Management.

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté alors que les investisseurs évaluaient un rapport mitigé sur les prix à la production et attendaient des données cruciales sur les prix à la consommation attendues tôt mercredi.

Le secteur de l'énergie a reculé de 0,9 %, le prix du pétrole ayant baissé de 1,4 % à 78,02 dollars le baril, tandis que les investisseurs surveillaient les incendies de forêt dans l'ouest du Canada, qui pourraient perturber l'approvisionnement en pétrole.

Le secteur industriel a également été un frein, avec une baisse de 0,6 %, et le secteur des services aux collectivités, qui comprend de nombreuses actions à dividendes élevés qui pourraient particulièrement bénéficier de réductions de taux, a baissé de 0,5 %.

Les gains du secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, ont contribué à limiter le déclin du TSX. Le secteur a augmenté de 1,8 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre et après que Hudbay Minerals Inc. a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

Les actions de Hudbay Minerals ont augmenté de 14,1 %, tandis que les actions de BlackBerry Ltd ont augmenté de 11,8 % à la suite d'une frénésie d'échange de titres mèmes qui rappelle un rallye similaire en janvier 2021. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Ravi Prakash Kumar et Tasim Zahid)