Le principal indice boursier du Canada a chuté mardi, le marché abandonnant certains gains récents alors que la chute des prix des matières premières a exercé une pression sur les actions du secteur des ressources et que les données sur l'inflation nationale ont tempéré les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt par la Banque du Canada.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 113,79 points, soit 0,5 %, à 20 948,09. La semaine dernière, il a atteint un sommet de 20 mois à 21 074,91.

"L'hypothèse de base est qu'il s'agit d'une petite indigestion après une forte hausse", a déclaré Joseph Abramson, co-responsable des investissements chez Northland Wealth Management.

"Je pense qu'après le repli, nous atteindrons de nouveaux sommets. La raison en est que vous disposez d'une bonne combinaison entre l'accélération de la croissance des bénéfices et la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt."

Le taux d'inflation annuel du Canada a atteint 3,4 % en décembre. Cette hausse était attendue, mais l'accélération des pressions sous-jacentes sur les prix a effrayé certains investisseurs.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a une chance sur trois que la Banque du Canada procède à des réductions de taux en mars, contre près de 50 % avant les données, mais ils ont continué à parier sur une première réduction en avril.

Le secteur de l'énergie a chuté de 3,1 %, le prix du pétrole ayant baissé de 0,4 % à 72,40 dollars le baril.

Le prix de l'or a également baissé, de 1,3 %, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 2,3 %.

La baisse des prix des matières premières est intervenue alors que le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé depuis un mois par rapport à un panier de devises principales.

Barrick Gold a chuté de 8,8 % après que la société ait annoncé une production d'or préliminaire de 4,05 millions d'onces pour l'exercice 2023, inférieure à ses prévisions et aux estimations des analystes de 4,16 millions d'onces.

Le secteur des biens de consommation de base a fourni un peu de lest, gagnant 0,5 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid et David Gregorio)