Le principal indice boursier canadien a progressé lundi, avec notamment des gains pour les valeurs technologiques et les valeurs financières à forte pondération, les investisseurs ayant mis de côté une partie du pessimisme qui a pesé sur les marchés à la fin de la semaine dernière.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 157,94 points, ou 0,8 %, à 19 620,80.

L'évolution de l'indice TSX est "conforme au rebond observé au sud de la frontière", a déclaré Kevin Headland, coresponsable de la stratégie de placement chez Gestion des placements Manuvie. "Les deux marchés sont en train de se remettre d'une partie de la négativité de la semaine dernière.

Les actions américaines ont terminé en forte hausse, les investisseurs étant optimistes quant au début de la saison des bénéfices.

Le conflit au Moyen-Orient et les données sur l'inflation plus élevées que prévu aux États-Unis ont ébranlé les investisseurs au cours des derniers jours. Le rapport sur l'inflation canadienne pour le mois de septembre est attendu mardi.

Les données "alimenteront les attentes de la Banque du Canada", a déclaré M. Headland.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 40 % de chances que la banque centrale resserre encore sa politique monétaire lors de sa décision de la semaine prochaine.

Les entreprises canadiennes sont plus nombreuses qu'au trimestre précédent à envisager un ralentissement de l'inflation au cours des deux prochaines années, tandis que les perspectives des entreprises sont tombées à leur niveau le plus bas depuis la pandémie, a indiqué la BdC dans une enquête du troisième trimestre.

Les dix principaux groupes du marché de Toronto ont terminé en hausse. Le secteur de la technologie a augmenté de 1,3 %, tandis que le secteur financier, qui représente 28 % de la pondération du marché torontois, a progressé de 1,1 %.

Les gains du secteur de l'énergie ont été plus modestes. Le secteur a augmenté de 0,3 % alors que le pétrole s'est établi à 86,66 $ le baril, en baisse de 1,2 %, ce qui lui a fait perdre une partie de la hausse de vendredi.

Tourmaline Oil a accepté d'acheter sa rivale Bonavista Energy pour 1,45 milliard de dollars canadiens (1,06 milliard de dollars) en espèces et en actions, renforçant ainsi sa position dans le Deep Basin de l'Ouest canadien. Ses actions ont progressé de 3,2 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)