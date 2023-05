Le principal indice boursier du Canada a reculé mercredi, la baisse des prix des produits de base ayant pesé sur les actions du secteur des ressources, contrebalançant tout avantage tiré des données sur l'inflation aux États-Unis qui pourraient encourager la Réserve fédérale à cesser de hausser les taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 86,42 points, soit 0,4 %, à 20 499,31.

Le secteur de l'énergie a perdu 1,6 %, le pétrole s'étant établi à 72,56 $ le baril, mettant fin à une série de trois jours consécutifs de gains.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 1,2 % en raison de la chute des prix de l'or et du cuivre.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du département du travail américain a augmenté de 4,9 % en avril, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 5 %, ce qui a suscité l'espoir que la Fed pourrait se mettre sur la touche en juin.

"Les données sur l'inflation publiées aujourd'hui confirment les prévisions selon lesquelles la hausse des taux d'intérêt de la semaine dernière sera la dernière, ce qui laisse à la Fed une certaine marge de manœuvre", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones Investments.

Le secteur de l'immobilier, sensible aux taux d'intérêt, fait partie des secteurs qui ont gagné du terrain. Il a augmenté de 0,5 % et le secteur industriel a progressé de 0,8 %. (Reportage de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Shweta Agarwal et Deepa Babington)