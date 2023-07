Le principal indice boursier du Canada a augmenté mardi, grâce aux gains des valeurs énergétiques et des technologies de l'information, alors que les investisseurs attendent avec impatience les données sur l'inflation américaine et l'annonce des taux d'intérêt de la Banque du Canada mercredi.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 56,11 points, ou 0,3 %, à 19 878,56.

La Banque du Canada devrait annoncer une nouvelle hausse de 25 points de base de son taux d'intérêt après que les données de la semaine dernière aient laissé entrevoir un marché de l'emploi robuste.

"Nous pensons que demain nous verrons une hausse des taux", a déclaré Angelo Kourkafas, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones.

"Mais les investisseurs réalisent probablement que la Banque du Canada approche de la fin de sa campagne de resserrement, de sorte que la hausse de taux de demain pourrait être la dernière du cycle.

Les actions américaines ont également terminé en hausse, aidées par des gains dans les actions financières avant un rapport sur l'indice des prix à la consommation américain mercredi qui pourrait donner des indices sur la diminution de l'inflation et si la Réserve fédérale approche de la fin de son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Le secteur technologique du marché torontois a augmenté de 0,7 %, Shopify progressant de 1,7 % après avoir annoncé un partenariat avec le fabricant américain d'appareils de diffusion en continu Roku.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 1,3 %, le pétrole ayant progressé de 2,5 % à 74,83 $ le baril.

Les actions de TransAlta Renewables Inc. ont grimpé de 18,5 % après que la société de services publics d'électricité TransAlta Corp. a déclaré qu'elle achèterait le reste de la participation dans la société qu'elle ne possède pas. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Maju Samuel, Pooja Desai et Sandra Maler)