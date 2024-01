Le principal indice boursier du Canada a légèrement augmenté jeudi, aidé par les gains des secteurs de l'industrie et de la consommation de base, mais les gains ont été freinés par les perspectives incertaines concernant le début attendu des réductions des taux d'intérêt de la banque centrale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 61,71 points, soit 0,3 %, à 20 756,73, récupérant une partie de la forte baisse de la veille.

"Tout le monde attend le premier signe d'une baisse des taux et je pense que le marché doit maintenant se faire à l'idée qu'elle ne se produira peut-être pas aussi rapidement qu'il l'espérait", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé la semaine dernière à son niveau le plus bas depuis près d'un an et demi. Ces données s'ajoutent à la forte croissance des ventes au détail en décembre pour brosser un tableau optimiste de l'économie, et pourraient empêcher la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt en mars, comme le prévoient les marchés financiers.

Les données canadiennes sur les ventes au détail pour le mois de novembre, attendues vendredi, pourraient fournir des indices sur les perspectives de la politique de la Banque du Canada avant la décision politique de la banque centrale la semaine prochaine. Les économistes s'attendent à ce que les ventes diminuent de 0,1 % après avoir augmenté de 0,6 % en octobre.

Les valeurs industrielles ont augmenté de 1,5 % et les biens de consommation de base ont terminé en hausse de 1,9 %. Les valeurs financières, fortement pondérées, ont également gagné du terrain, avec une hausse de 0,4 %.

L'énergie a été un frein, avec une baisse de 0,5 %, même si le prix du pétrole a augmenté de 2,1 % à 74,08 dollars le baril.

Les actions de Birchcliff Energy Ltd ont chuté de 9,1 % après que le producteur de pétrole et de gaz a révisé ses perspectives sur cinq ans pour tenir compte du ralentissement de la production. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Alistair Bell)