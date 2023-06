Le principal indice boursier du Canada a légèrement progressé jeudi, la hausse des prix du pétrole ayant stimulé les actions du secteur de l'énergie, mais la progression du marché a été bien moins importante que celle de Wall street, ce qui a accentué sa sous-performance cette année.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 12,26 points, soit 0,1 %, à 20 027,35, son quatrième jour consécutif de hausse.

"L'action du marché aujourd'hui est un parfait exemple du fait que le TSX est laissé pour compte par ce rallye massif aux États-Unis qui est largement alimenté par les actions liées à l'intelligence artificielle", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth.

"J'aimerais certainement que la largeur du marché s'élargisse un peu.

Wall street s'est redressée alors que les données économiques ont alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine approche de la fin de sa campagne agressive de hausse des taux d'intérêt.

Le marché de Toronto a gagné 3,3 % depuis le début de l'année, contre 15,3 % pour l'indice de référence américain S&P 500.

Le secteur de l'énergie du TSX a augmenté de 0,8 % jeudi, alors que le pétrole s'est établi à 70,62 $ le baril, en hausse de 3,4 %, après que des données ont révélé une augmentation du nombre de raffineries en Chine, le principal importateur de pétrole brut.

Le secteur financier, fortement pondéré, a également gagné du terrain, en hausse de 0,4 %, tandis que les actions de First Quantum Minerals Ltd ont grimpé de 7,6 % après la publication d'un rapport indiquant que le mineur de cuivre a rejeté une proposition informelle de prise de contrôle de la part de Barrick Gold Corp.

En revanche, les services publics ont perdu 0,8 % et l'immobilier a terminé en baisse de 0,5 %. La baisse de l'immobilier a été provoquée par des données montrant que les mises en chantier ont chuté de 23 % en mai par rapport au mois précédent. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Grant McCool)