La structure du marché du brut Brent et certains marchés physiques en Europe et en Afrique reflètent un resserrement de l'offre résultant en partie des inquiétudes concernant les retards d'expédition dus au fait que les navires évitent la mer Rouge, selon les négociants, les données du LSEG et les analystes.

Les perturbations se sont ajoutées à d'autres facteurs tels que les pannes et l'augmentation de la demande chinoise pour accroître la concurrence pour l'approvisionnement en brut qui n'a pas à transiter par le canal de Suez, et les analystes affirment que cela est le plus évident sur les marchés européens.

Signe d'un resserrement de l'offre, la structure du marché à terme du pétrole Brent a atteint son niveau le plus élevé en deux mois vendredi, les pétroliers s'étant détournés de la mer Rouge à la suite des frappes aériennes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne sur des cibles au Yémen.

"Le Brent est le contrat à terme le plus affecté par les perturbations de la mer Rouge et du canal de Suez", a déclaré Viktor Katona, analyste principal du pétrole brut chez Kpler.

"Alors, qui souffre le plus sur le plan physique ? Sans aucun doute, les raffineurs européens".

La prime du contrat Brent du premier mois par rapport au contrat à six mois a atteint jusqu'à 2,15 dollars le baril vendredi, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de novembre. Cette structure, appelée "backwardation", indique une perception d'une offre plus restreinte pour une livraison rapide.

Le mois le plus proche du marché du brut américain < CLc1-CLc2> est entré en déport cette semaine, bien qu'il soit moins profond que celui du Brent, ce qui témoigne d'un resserrement de l'offre à proximité.

Sur le marché du brut de la mer du Nord, l'écart entre le brut Forties et le Brent daté de référence < BFO-FOT> a atteint son plus haut niveau depuis la fin novembre et les prix de certaines autres qualités considérées comme une alternative locale au brut du Moyen-Orient ont grimpé en flèche.

Le prix du brut norvégien Johan Sverdrup, une alternative au brut moyennement acide du Moyen-Orient, a commencé à grimper en décembre et a encore augmenté en janvier, s'échangeant avec une prime de 2,80 dollars par rapport au Brent daté, contre une décote de plus de 2 dollars avant les perturbations.

L'augmentation de la demande de Johan Sverdrup pourrait être liée, au moins en partie, aux inquiétudes concernant les retards dans l'arrivée du brut du Moyen-Orient en Europe, selon des sources commerciales.

LA MER ROUGE CAUSE DES RETARDS

Moins de brut du Moyen-Orient est acheminé vers l'Europe. Le volume destiné à l'Europe en provenance du Moyen-Orient a presque diminué de moitié, passant de 1,07 million de barils par jour en octobre à environ 570 000 barils par jour en décembre, selon les données de Kpler.

"Les problèmes liés à la mer Rouge entraînent des retards, si bien que les raffineurs doivent se rabattre sur les marchés locaux", a déclaré une source commerciale. "Le marché est tendu avec la perte de barils du Golfe", a ajouté une autre source.

En Asie, les primes moyennes au comptant pour les références pétrolières du Moyen-Orient (Dubaï, Oman et Murban) ont rebondi, soutenues en partie par les craintes de perturbation de l'offre. Les différentiels de prix du brut américain n'ont pas encore eu d'impact, se négociant largement dans une fourchette cette année.

Le brut Azeri Light < BFO-AZR>, produit dans la mer Caspienne et vendu à l'Europe ainsi qu'aux États-Unis et à l'Asie, a également grimpé à plus de 6 dollars par rapport au Brent daté, ce qui serait le plus élevé depuis septembre, selon les données de LSEG.

D'autres événements ont également resserré le marché européen du brut, notamment une baisse de l'offre libyenne due à des manifestations, la première perturbation de ce type depuis des mois, et une diminution des exportations nigérianes.

"Il est difficile de mesurer l'impact de la mer Rouge séparément", a déclaré un négociant en brut. "Le marché est fort partout, mais les gens sont très nerveux.

Il prévoit également une forte demande pour le mois de février, les raffineurs optant pour des "achats en urgence".

"Il y a beaucoup d'acheteurs de la Méditerranée et de la mer du Nord sur le marché pour acheter en vue de l'arrivée en février", a déclaré le négociant.

L'offre de brut en provenance du Nigeria a diminué parce que le pays a démarré sa raffinerie Dangote, qui prend certaines cargaisons. Alors que le brut nigérian n'a pas augmenté partout, les raffineurs européens ont surenchéri sur certaines qualités en fonction du rendement de leurs produits.

Le brut nigérian moyennement sucré Egina a été proposé à un prix proche du Brent daté plus 6 dollars le baril à la demande des raffineurs européens, ce qui est bien plus élevé que le prix des bruts plus légers tels que Qua Iboe, qui produisent des distillats moyens.

Le brut angolais, qui est également acheminé vers l'Europe sans passer par le canal de Suez, fait l'objet d'une demande accrue de la part de la Chine et de l'Inde en raison des problèmes liés au brut iranien et russe, a déclaré un négociant, ce qui réduit l'offre susceptible d'être acheminée vers l'Europe.

Les échanges de pétrole entre la Chine et l'Iran sont au point mort, Téhéran retenant ses livraisons et exigeant des prix plus élevés, tandis que les importations indiennes de brut russe ont chuté en raison de problèmes de change, même si l'Inde affirme que cette baisse est due à des prix peu attrayants.

"L'Angola semble très solide", a déclaré M. Katona de Kpler, ajoutant que les frais de transport vers l'Inde sont gérables. (Reportage d'Alex Lawler, Robert Harvey, Natalie Grover et Ahmad Ghaddar, complément d'information de Stephanie Kelly, édition de Simon Webb et Susan Fenton)