Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis septembre, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 629 au cours de la semaine du 1er mars, son plus haut niveau depuis la semaine qui s'est achevée le 22 septembre.

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore inférieur de 120, soit 16 %, à la même période de l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de trois pour atteindre 506 cette semaine, ce qui est également le chiffre le plus élevé depuis septembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué d'une unité pour atteindre 119.

En 2023, le nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier aux États-Unis a chuté d'environ 20 % après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de la hausse des coûts de main-d'œuvre et d'équipement due à l'inflation galopante et du fait que les entreprises se sont davantage concentrées sur le remboursement de leur dette et l'augmentation du rendement pour les actionnaires plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté de plus de 11 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 11 % en 2023. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont baissé d'environ 27 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 44 % en 2023.

La production américaine de pétrole brut en décembre est tombée à 13,315 millions de barils par jour (bpj), soit une légère baisse par rapport au record de 13,319 millions de bpj atteint en novembre.

dernières données

de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

La production brute de gaz naturel dans les 48 États inférieurs des États-Unis a augmenté d'environ 0,2 % pour atteindre un record de 118,2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en décembre, par rapport au précédent record de 118 bcfd en novembre, a déclaré l'EIA.

Malgré la baisse du nombre d'appareils de forage, il n'y a pas eu de baisse comparable de la production, car les foreurs ont amélioré leur efficacité en se concentrant sur les sites les plus prometteurs et les équipes ont rationalisé le processus de forage.

Vingt-huit des sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société américaine de services financiers TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'environ 3 % en 2024 par rapport à 2023. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru Rédaction de Marguerita Choy)