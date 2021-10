Le pétrole à l'arrêt à quelques heures du sommet de l'Opep+

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre lundi, les investisseurs retenant leur souffle peu avant le sommet de l'Opep+ dont l'objectif est de statuer sur le volume de production du cartel à compter de novembre.

Vers 09H15 GMT (11H15 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre était en petite baisse de 0,04% par rapport à la clôture de vendredi, à 79,25 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de novembre abandonnait un maigre 0,09% à 75,81 dollars.

"Les marchés pétroliers attendent les résultats de la réunion de l'Opep+ cet après-midi, au cours de laquelle le groupe décidera d'ajuster ou non les objectifs de production", présente Jeffrey Halley, analyste de Oanda.

Le sommet des vingt-trois producteurs de l'Opep+, alliance emmenée par l'Arabie saoudite et la Russie et composée des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de dix alliés, doit débuter à 13H00 GMT (15H00 à Paris et à Vienne, siège du cartel) par visioconférence.

Une réunion technique, dite Comité de suivi de l'accord en vigueur de réduction de la production du groupe (JMMC), réunissant également les ministres est prévue une heure avant.

Le cartel s'en tient jusqu'à présent à une prudente hausse mensuelle de la production d'un volume de 400.000 barils par jour, selon les plans décidés en juillet.

Mais il pourrait annoncer lundi un volume plus élevé pour le mois de novembre, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, "étant donné que la croissance plus rapide que prévu de la demande a fait grimper les prix du pétrole de manière significative au cours des semaines".

Le baril de Brent a grimpé de 7,5% le mois dernier et le WTI de 9,5%. Les deux références du brut affichent une hausse de l'ordre de 50% depuis début janvier.

M. Halley "s'attend à une réaction binaire aux décisions de la réunion: une hausse des quota de production précipiterait les prix vers le bas, un maintien de la politique actuelle" pourrait les emmener vers de nouveaux sommets.

