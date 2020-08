Le pétrole à l'arrêt, les investisseurs surveillent Laura et les stocks

américains

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient stables mercredi, le marché étant suspendu à la trajectoire de l'ouragan Laura, qui doit frapper une région capitale pour le raffinage du brut aux Etats-Unis, et à l'état des stocks américains publiés plus tard dans la journée.

Vers 09H50 GMT (11H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 46,32 dollars à Londres, en petite hausse de 0,09% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois était stable à 43,35 dollars, après avoir touché en séance la veille un plus haut en cinq mois et demi, à 43,57 dollars.

"Les investisseurs se préoccupent mercredi de l'évolution de l'ouragan (Laura) et suivront avec intérêt le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole américains", a résumé Tamas Varga, analyste de PVM.

L'ouragan Laura, qui charriait des vents soufflant à 150 km/h mardi dans le Golfe du Mexique, selon le Centre national des ouragans (NHC), devrait se renforcer encore davantage en s'approchant des côtes de la Louisiane et du Texas, qu'elle devrait toucher dans la soirée de mercredi.

La tempête menace les grands centres de raffinage de pétrole de Lake Charles en Louisiane et Beaumont/Port Arthur au Texas, situés près de la côte.

"La production de pétrole et de gaz dans le Golfe du Mexique a déjà été presque entièrement arrêtée, tout comme de nombreuses raffineries sur la côte. Et près de la moitié de la capacité de raffinage des États-Unis se trouve dans cette région", signale Eugen Weinberg, de Commerzbank.

Mais "une fois le danger passé, les considérations relatives à la demande reviendront sur le devant de la scène", tempère M. Varga, qui rappelle que le nombre de cas confirmés de coronavirus approche les 24 millions dans le monde.

Les investisseurs ont par ailleurs mercredi les yeux tournés vers le rapport hebdomadaire très suivi de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le pays.

Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la semaine achevée le 21 août sont attendues en baisse de 2,57 millions de barils.

Celles d'essence son attendues en recul de 1,75 million de barils, selon la même source.

