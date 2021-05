Le pétrole aborde la fin de semaine à l'équilibre

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient stables vendredi mais en hausse sur la semaine, partagés entre une situation sanitaire désastreuse en Inde, pays gourmand en or noir, et des perspectives économiques plutôt favorables ailleurs dans le monde.

Vers 11H05 GMT (13H05 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 68,11 dollars à Londres, en hausse de 0,03% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin gagnait lui aussi 0,03%, à 64,73 dollars.

Les deux contrats de référence engrangeaient des gains d'environ 1,5% sur la semaine grâce à un pic mercredi qui a vu le Brent flirter avec la barre des 70 dollars, à 69,95 dollars le baril, un prix plus vu depuis le 15 mars.

Mais les cours du brut restent gênés dans une hausse plus franche par "l'augmentation des cas de Covid-19 en Inde, qui affectent les perspectives de la demande", a expliqué Lukman Otunuga, analyste de FXTM.

Le pays a annoncé jeudi un record de près de 4.000 décès et 412.000 nouveaux cas en 24 heures, portant à plus de 230.000 morts et 21,1 millions de contaminations les bilans depuis le début de la pandémie.

A un pic en 2019, avant un reflux en 2020 sous l'effet de la pandémie, l'Inde consommait plus de 5 millions de barils par jour, ce qui la plaçait au troisième rang derrière les Etats-Unis et la Chine, d'après les chiffres du géant pétrolier BP.

Hormis l'Inde, "le tableau économique continue de s'éclaircir", a souligné Stephen Brennock, de PVM, prenant en exemple la production industrielle allemande qui a rebondi en mars selon des chiffres publiés par l'institut de statistique Destatis vendredi.

"Un bon rapport sur l'emploi aux États-Unis", attendu vendredi à 12H30 GMT, "devrait donner aux cours du brut un nouvel élan haussier", a-t-il continué.

bp/jbo/esp