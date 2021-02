Le pétrole accélère après l'Opep+ et l'EIA, nouveaux plus hauts

Actualise après réunion de l'Opep et publication de l'EIA

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de grimper mercredi vers leurs niveaux de début 2020, après la publication d'une nouvelle baisse des stocks de brut aux Etats-Unis par l'EIA et les conclusions d'une réunion mensuelle de l'Opep+ sans surprise.

Vers 16H45 GMT (17H45 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 2,31% à Londres par rapport à la clôture de la veille, à 58,79 dollars, peu après avoir touché 58,85 dollars, un plus haut depuis le 21 février 2020.

Le baril américain de WTI pour le mois de mars s'appréciait dans le même temps de 2,57% à 56,16 dollars, peu après avoir atteint 56,26 dollars, un prix plus vu depuis plus d'un an, le 23 janvier 2020.

"Les prix du pétrole ne montrent aucun signe de faiblesse, et une baisse des stocks (...) dans les données hebdomadaires de l'EIA leur a donné un coup de fouet", a commenté Chris Beauchamp, analyste d'IG.

Les réserves de pétrole brut aux Etats-Unis ont reculé la semaine dernière de 1 million de barils, selon un rapport de l'Agence américaine d'Information sur l'Energie (EIA) diffusé mercredi, après avoir déjà chuté de 9,9 millions la semaine précédente.

Cette baisse est toutefois moins marquée que prévu.

Le marché pétrolier bénéficie également du "déploiement progressif des vaccins dans le monde (...), un facteur positif pour le reste de l'année, qui stimulera l'économie mondiale et la demande de pétrole" selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dont les membres et alliés via l'accord Opep+ se sont réunis par visioconférence mercredi.

Les vingt-trois membres de l'alliance se réunissent chaque mois pour suivre au plus près les évolutions du marché du brut et l'impact sur celui-ci des coupes drastiques de production qu'ils s'imposent, à l'occasion d'un Comité de suivi de l'accord en vigueur de réduction de la production du groupe (JMMC).

Ils se retrouveront le 4 mars à l'occasion du prochain sommet interministériel, le deuxième de l'année.

bp/sr