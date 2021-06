Le pétrole accélère, début de négociations de l'Opep+

Actualise cours, ajoute commentaire d'analyste et début du JMMC

Londres (awp/afp) - Le mouvement haussier ne montrait aucun signe de fatigue mardi sur le marché du pétrole alors que les négociations de l'Opep+ ont débuté, le cours de référence outre-Atlantique retrouvant un niveau inobservé depuis plus de deux ans et demi.

Vers 12H30 GMT (14H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 70,95 dollars à Londres, en hausse de 2,35% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet s'appréciait de 3,17% à 68,42 dollars.

Le Brent et le WTI ont atteint un peu plus tôt dans la séance 71,18 dollars et 68,69 dollars, des prix respectivement plus vus depuis le 8 mars de cette année et le 23 octobre 2018.

Les cours du brut progressent "car le marché est de plus en plus convaincu que la demande est bientôt sortie du tunnel", explique Louise Dickson, analyste de Rystad, après près d'un an et demi d'une pandémie de Covid-19 désastreuse pour les producteurs d'or noir.

La reprise est même là, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a relevé lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2021 et 2022.

Après une récession historique en 2020, qui a vu l'activité économique mondiale se contracter de 3,5%, l'OCDE prévoit une hausse du PIB de 5,8% en 2021, "le taux le plus élevé depuis 1973", a précisé l'économiste en chef de l'institution, Laurence Boone, lors d'une conférence de presse.

"A cet enthousiasme s'ajoute le fait que l'Opep+ devrait laisser sa politique inchangée", ajoute Mme Dickson.

Les investisseurs ont en effet les yeux tournés vers le sommet ministériel réunissant mardi les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), emmenés par l'Arabie saoudite, et leurs alliés, dont la Russie, partenaires via l'accord Opep+, qui doit arbitrer sur leurs quotas de production à venir.

Cette réunion est précédée du désormais mensuel Comité de suivi de l'accord en vigueur de réduction de la production du groupe (JMMC) qui a commencé par visioconférence peu avant 11H30 GMT (13H30 HEC).

Le cartel doit cependant tenir compte de l'Iran, qui "attend en embuscade la levée de ses sanctions", explique Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

La République islamique est en effet engagée dans des négociations indirectes avec les Etats-Unis à Vienne, par l'entremise des Européens, afin de ressusciter un accord encadrant son programme nucléaire.

Si les pourparlers aboutissent, la levée d'un certain nombre de sanctions économiques, dont l'embargo sur le pétrole en vigueur depuis 2018, pourrait conduire à une forte hausse de la production de l'Iran.

Le ministre du Pétrole iranien Bijan Namdar Zanganeh, cité par Shana, l'agence officielle de son ministère, a d'ailleurs qualifié lundi de "priorité" un quasi-triplement de la production actuelle du pays.

bp/js/eb