Le pétrole atone en attendant les stocks et l'inflation américaine

Londres (awp/afp) - Le pétrole hésitait entre gains et pertes mercredi, les investisseurs se focalisant sur les données sur l'inflation aux Etats-Unis et la publication hebdomadaire de l'état des stocks de brut et d'essence dans le pays, attendus plus tard dans la journée.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,30% à 85,87 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, gagnait 0,23% à 81,72 dollars.

"La séance du jour sera certainement centrée sur les Etats-Unis", estime Stephen Brennock, de PVM Energy.

Les investisseurs attendent en effet la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mars dans le pays, "un rapport décisif sur l'inflation qui aura des répercussions majeures sur la prochaine décision politique de la Fed" (Réserve fédérale américaine), explique l'analyste.

Un nouveau tour de vis monétaire en cas d'inflation forte pourrait en effet peser sur la première économie mondiale en renchérissant le coût du crédit pour les ménages et pour les entreprises. De quoi accentuer les risques de récession, et donc de baisse de la demande de pétrole.

En parallèle, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a révisé mardi à la baisse la croissance de la demande mondiale de pétrole pour cette année par rapport à ses prévisions du mois dernier, pour atteindre 1,44 million de barils par jour.

Résultat de ses prévisions légèrement baissières, "l'EIA a abaissé ses estimations du prix du Brent pour 2023 de 2 dollars le baril, à 83 dollars le baril", poursuit M. Brennock.

Le marché attend également la publication de l'état des stocks commerciaux américains par l'EIA pour la semaine achevée le 7 avril.

La fédération de professionnels du secteur, l'American Petroleum Institute (API), a estimé mardi que les stocks de brut s'étaient renforcés d'environ 400.000 barils la semaine dernière, et ceux d'essence de 500.000 barils. Les données de l'API sont réputées toutefois moins fiables que celles de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les analystes tablent pour leur part sur une baisse de 1,05 million de barils des réserves commerciales de brut, et de 1,9 million de barils d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

emb/js/spi