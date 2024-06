Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en sept semaines mercredi, l'optimisme de la demande estivale et les inquiétudes concernant l'escalade des conflits ayant compensé un rapport de l'industrie faisant état d'une augmentation inattendue des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le Brent a gagné 23 cents, soit 0,3%, à 85,56 dollars le baril à 1525 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain était en hausse de 18 cents, soit 0,2%, à 81,75 dollars le baril.

"L'instantané actuel présente une image décevante mais il y a des pousses vertes qui indiquent des perspectives plus optimistes", a déclaré Tamas Varga du courtier en pétrole PVM.

Le fait que le prix du Brent ait dépassé de 8 dollars les niveaux les plus bas atteints au début du mois de juin "témoigne d'un réel optimisme quant au fait que l'équilibre pétrolier mondial finira par se resserrer", a ajouté M. Varga.

Les deux indices de référence, qui se sont fortement redressés au cours des deux dernières semaines, ont gagné plus d'un dollar lors de la session précédente pour atteindre des sommets de sept semaines après qu'une attaque de drone ukrainien ait provoqué l'incendie d'un terminal pétrolier dans un grand port russe.

Au Moyen-Orient, le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, a mis en garde contre une possible "guerre totale" avec le Hezbollah libanais, alors même que les États-Unis tentent d'éviter un conflit plus large entre Israël et le groupe soutenu par l'Iran.

Une escalade de la guerre risque de perturber l'approvisionnement dans la région productrice de pétrole.

"Tout apaisement entre les deux parties semble difficile à court terme, ce qui pourrait maintenir les prix du pétrole bien soutenus alors que les participants au marché se débarrassent des poches de faiblesse sur le front économique, des ventes au détail américaines plus faibles que prévu aux données mitigées de la Chine cette semaine", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG à Singapour.

Les données chinoises de cette semaine ont montré que la production industrielle de mai était inférieure aux attentes, mais les ventes au détail, un indicateur de la consommation, ont marqué la croissance la plus rapide depuis février.

Par ailleurs, les stocks de brut américains ont augmenté de 2,264 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 juin, ont indiqué mardi des sources du marché, citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 2,2 millions de barils des stocks de brut.

Toutefois, les stocks d'essence ont baissé de 1,077 million de barils, tandis que ceux de produits distillés ont augmenté de 538 000 barils, ont dit les sources sous couvert d'anonymat.

Les données officielles sur les stocks de l'Administration américaine d'information sur l'énergie sont attendues jeudi. (Informations complémentaires fournies par Laila Kearney à New York et Emily Chow à Singapour ; modifications apportées par Sharon Singleton, Jason Neely et Elaine Hardcastle)