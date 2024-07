New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont grimpé lundi à un plus haut en un peu plus de deux mois, tirés par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le début de la saison des ouragans et par les attentes d'une demande plus soutenue en carburants avant les départs en vacances.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a gagné 1,88% à 86,60 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, est monté de 2,25% à 83,38 dollars.

Le pétrole est "poussé par l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah et par un indice PMI manufacturier chinois solide", ont résumé les analystes de DNB.

Près de neuf mois après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, Israël a frappé lundi le sud de la bande de Gaza après le tir de 20 roquettes contre son territoire par des combattants palestiniens.

Cette guerre fait en outre craindre un conflit entre Israël et le Hezbollah libanais après une multiplication des attaques de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise.

Une extension du conflit "n'est pas forcément ce qu'il va se passer mais cela se rapproche un peu plus chaque jour", s'est inquiété Robert Yawger de Mizuho USA.

Autre facteur de montée des cours, la saison des ouragans aux Etats-Unis et dans les Caraïbes a commencé tôt et fort, ce qui fait toujours craindre un possible impact sur les équipements de production et de raffinage dans le golfe du Mexique, non touchés pour l'instant.

L'ouragan Béryl a touché lundi une île de Grenade, dans les Antilles, avec des vents "dévastateurs" allant jusqu'à 240 km/h, a alerté le Centre national américain des ouragans (NHC).

"C'est la première fois qu'on a un ouragan de catégorie 4 aussi tôt dans la saison", a souligné Robert Yawger.

"Cette tempête monstre dès la fin du mois de juin brosse un tableau inquiétant pour la suite de la saison", a ajouté l'analyste ce qui invite les investisseurs à parier sur une hausse des cours de l'or noir.

Enfin, la montée des cours du brut était tirée par celle de l'essence à la veille d'une semaine de départs en vacances aux Etats-Unis. Les marchés seront fermés jeudi 4 juillet, jour de la fête nationale.

ode-vmt/nth