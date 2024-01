relance chinoise

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont grimpé jeudi au plus haut depuis depuis sept semaines à la suite de données économiques positives aux Etats-Unis, et de mesures de relance en Chine.

La diminution des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière et la poursuite des risques géopolitiques ont aussi tiré les cours.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, est ainsi monté de 2,98% à 82,43 dollars, un sommet depuis fin novembre.

Même score pour son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, qui a gagné 3,02% à 77,36 dollars, également un plus haut depuis presque sept semaines.

Plusieurs indicateurs aux Etats-Unis ont montré une économie plus robuste qu'attendu à commencer par la croissance du Produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au dernier trimestre 2023 qui s'est élevée à 3,3% en rythme annualisé contre 2% attendu.

Ensuite les commandes de biens durables se sont maintenues en décembre et elles ont même grimpé de 0,6% si l'on exclut le secteur volatile des transports.

"La croissance du PIB américain pèse certainement dans la hausse des cours ainsi que les commandes de biens durables qui étaient plutôt de bonne facture", a indiqué Bill O'Grady de Confluence Investment.

L'analyste insiste aussi sur les mesures de relance de la Chine "qui sont un facteur de hausse probablement plus important que le chiffre du Produit interieur brut américain".

La banque centrale chinoise a annoncé mercredi une baisse prochaine du taux de réserve obligatoire des banques, une mesure destinée à parer à l'essoufflement de la croissance dans la deuxième économie mondiale.

A ces données susceptibles de renforcer la demande d'or noir, ce qui est haussier pour les cours, s'ajoutent "les nombreux risques géopolitiques", a encore souligné Bill O'Grady.

Si les tensions au Moyen-Orient n'ont pas entraîné de ruptures d'approvisionnement pour le moment, elles "ont renforcé le sentiment haussier" sur le marché pétrolier, affirment aussi les analystes d'Energi Danmark.

La guerre entre Israël et le Hamas exacerbe les tensions régionales, notamment au large du Yémen où les rebelles Houthis, proches de l'Iran, ont tiré mercredi des missiles contre deux navires américains, les forçant à rebrousser chemin.

Enfin mercredi, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a montré une vive réduction des stocks commerciaux aux Etats-Unis la semaine dernière, (-9,2 millions de barils).

Ce chiffre bien supérieur aux 1,4 million de barils que prévoyaient les analystes s'explique notamment par de froides conditions météorologiques qui ont entraîné une diminution de la production de brut.

