Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, certains pétroliers s'étant détournés de la mer Rouge après les frappes américaines et britanniques de la nuit sur des cibles houthis au Yémen, tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé après l'annonce d'une baisse inattendue des prix à la production en décembre.

Les actions de Wall Street ont baissé alors que la saison des bénéfices américains a officieusement commencé. Les principales banques américaines ont annoncé une baisse de leurs bénéfices vendredi, au cours d'un trimestre marqué par des charges spéciales et des suppressions d'emplois.

Malgré la baisse de son bénéfice trimestriel, JPMorgan Chase a annoncé le meilleur bénéfice annuel de son histoire.

et a prévu des revenus d'intérêts plus élevés que prévu pour 2024. Ses actions ont baissé de 0,2 % et l'indice bancaire S&P 500 de 1 %.

Des avions de guerre, des navires et des sous-marins américains et britanniques ont lancé des dizaines de frappes aériennes au Yémen dans la nuit, en représailles contre les forces Houthi soutenues par l'Iran, qui ont attaqué des navires sur la mer Rouge. Cette action a élargi un conflit qui découle de la guerre d'Israël à Gaza.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 88 cents, soit 1,1 %, pour s'établir à 78,29 dollars le baril. Le prix le plus élevé de la séance était de plus de 80 dollars, son plus haut niveau depuis le début de l'année. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 66 cents, soit 0,9 %, pour s'établir à 72,68 $, limitant les gains après avoir atteint un sommet de 75,25 $ en 2024.

Les données de l'IPP américain ont renforcé l'idée que la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt dès le mois de mars. L'indice des prix à la production pour la demande finale a baissé de 0,1% le mois dernier, le coût des biens ayant diminué, tandis que les prix des services sont restés inchangés, ce qui laisse présager une baisse de l'inflation dans les mois à venir.

Les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre.

"Les marchés ne tiennent pas compte du rapport sur l'IPC d'hier car la tendance sous-jacente à l'inflation s'améliore et la Fed peut légitimement envisager de réduire ses taux cette année", a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Le pipeline de l'inflation s'éclaircit et les prix à la consommation se rapprocheront progressivement de l'objectif de 2 % de la Fed".

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a légèrement baissé ce jour-là pour atteindre 3,952 %.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 150,51 points, soit 0,4 %, à 37 560,51, le S&P 500 a perdu 1,92 point, soit 0,04 %, à 4 778,32 et le Nasdaq Composite a perdu 18,43 points, soit 0,12 %, à 14 951,76.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,84 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,22 %.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que les taux pourraient être réduits si la banque centrale était certaine que l'inflation était tombée à son objectif de 2 %.

L'indice du dollar américain était en légère hausse dans les échanges de l'après-midi, tandis que les monnaies néo-zélandaise et australienne figuraient parmi les meilleures performances de la journée.

L'indice du dollar a augmenté de 0,186 %.

Le bitcoin s'est établi pour la dernière fois à 43 642 dollars, en baisse de 5,4 %. Il a atteint son plus haut niveau en deux ans, à 49 051 dollars, jeudi, après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé, mercredi, les fonds négociés en bourse liés au bitcoin.

En Asie, le Nikkei japonais a étendu ses gains impressionnants depuis le début de l'année, bondissant de 1,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 34 ans.

Les données sur l'inflation en Chine ont montré que la reprise économique du pays restait faible en décembre, l'indice des prix à la consommation ayant chuté de 0,3 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, des données commerciales distinctes ont montré que les exportations ont augmenté plus rapidement que prévu le mois dernier, tandis que les importations ont repris le chemin de la croissance.

À Taïwan, des centaines de milliers de personnes ont participé aux derniers rassemblements préélectoraux avant les élections présidentielles et législatives de samedi.