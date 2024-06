Les prix du pétrole ont progressé dans les échanges asiatiques mercredi, en dépit d'une augmentation surprise des stocks américains, sous l'effet des risques géopolitiques liés au conflit au Moyen-Orient et des prévisions d'une éventuelle réduction des stocks au cours de la saison de forte demande du troisième trimestre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 40 cents, ou 0,5%, à 85,41 dollars le baril à 0406 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate ont gagné 43 cents, soit 0,5%, à 81,26 dollars le baril.

"Il semble que le marché ne tienne pas compte des inquiétudes concernant la demande pour l'instant, anticipant des réductions de stocks au cours de la saison de pointe de la demande du troisième trimestre. Les chiffres officiels de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks aujourd'hui fourniront au marché des indications supplémentaires sur la tendance", a déclaré Suvro Sarkar, chef d'équipe du secteur de l'énergie à la DBS Bank.

L'American Petroleum Institute (API) a indiqué que les stocks de pétrole brut américains avaient augmenté de 914 000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 juin, selon des sources de marché informées de ces données. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les stocks de brut aient diminué de près de 3 millions de barils la semaine dernière.

Les données officielles du gouvernement américain de l'EIA sur les stocks de pétrole et de carburant sont attendues à 1430 GMT.

Malgré la pression à court terme d'un dollar plus fort et des données baissières sur les stocks de pétrole brut américains, le marché est susceptible de trouver un soutien sur la base des réductions continues de l'OPEP+ et de la demande saisonnière plus forte au cours du troisième trimestre, a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie des matières premières chez ING.

"Notre bilan suggère que le marché (mondial) sera déficitaire d'environ 1,5 million de barils par jour au troisième trimestre en raison de la poursuite des réductions de l'OPEP+ et d'une demande saisonnière plus forte que l'on observe habituellement au troisième trimestre. Nous voyons déjà des signes de resserrement avec un marché physique plus fort en mer du Nord".

En outre, les risques géopolitiques croissants avec les attaques des Houthis en mer Rouge et les hostilités croissantes entre Israël et le Hezbollah au Liban sont également favorables aux prix du pétrole, a déclaré M. Sarkar de DBS.

Le groupe Houthi du Yémen, allié à l'Iran, a lancé des attaques de drones et de missiles sur les voies de navigation depuis novembre, affirmant qu'il était solidaire des Palestiniens de Gaza dans la guerre entre Israël et le Hamas. Cela a perturbé le transport maritime dans le corridor de la mer Rouge, alimentant les inquiétudes sur le flux de fret.

Jusqu'à présent, les Houthis ont coulé deux navires et en ont saisi un autre. Mardi, ils ont déclaré avoir utilisé un missile pour frapper un navire en mer d'Arabie.