Les prix du pétrole ont augmenté vendredi sur fond de signes d'atténuation des pressions inflationnistes aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, bien que les contrats se soient dirigés vers une baisse hebdomadaire.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 33 cents, ou 0,4%, à 85,73 dollars le baril à 0300 GMT. Les contrats à terme du pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 46 cents, ou 0,6%, à 83,08 dollars le baril.

Les deux contrats ont gagné au cours des deux dernières sessions mais étaient toujours prêts pour des baisses hebdomadaires.

Les contrats à terme sur le Brent devraient baisser d'environ 1 % d'une semaine sur l'autre, après quatre semaines de hausse. Les contrats à terme WTI sont restés globalement stables sur une base hebdomadaire, s'apprêtant à baisser de 0,1%.

La confiance des investisseurs a été renforcée après que les données de jeudi aient montré que les prix de l'énergie étaient en baisse.

Les prix à la consommation aux États-Unis

ont baissé en juin, alimentant l'espoir d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. La baisse des taux devrait stimuler la croissance économique, ce qui contribuerait à augmenter la consommation de carburant.

Toutefois, le marché attend toujours des signes d'action plus clairs. Bien que le président de la Fed, Jerome Powell, ait reconnu la récente tendance à l'amélioration des pressions sur les prix, il a déclaré aux législateurs que davantage de données étaient nécessaires pour renforcer les arguments en faveur d'une réduction des taux.

"Le refroidissement des chiffres de l'inflation américaine peut soutenir les arguments en faveur d'un démarrage anticipé du processus d'assouplissement de la politique de la Fed, mais il s'ajoute également à la série de surprises négatives dans les données économiques américaines, qui indiquent un net affaiblissement de l'économie américaine", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les indications d'une forte demande de carburant pour l'été aux États-Unis ont également soutenu les prix.

La demande d'essence aux Etats-Unis était de 9,4 millions de barils par jour (bpj) au cours de la semaine qui s'est achevée le 5 juillet, la plus élevée pour la semaine qui comprend les vacances du Jour de l'Indépendance depuis 2019, ont montré les données du gouvernement mercredi. La demande de carburéacteur sur une base moyenne de quatre semaines a été la plus forte depuis janvier 2020.

"Le marché restera dans une fourchette, paralysé par les forces opposées de la reprise attendue de la demande alimentée par l'anticipation d'un été fort pour la consommation de carburants... mais le sentiment reste lié à la faiblesse économique continue et à la reprise incertaine de la demande", a déclaré Emril Jamil, analyste pétrolier principal chez LSEG.

La forte demande de carburants a encouragé les raffineurs américains à augmenter leur activité et à puiser dans les stocks de pétrole brut. Les entrées nettes de brut des raffineurs de la côte américaine du Golfe du Mexique ont augmenté la semaine dernière pour dépasser les 9,4 millions de bpj pour la première fois depuis janvier 2019, selon les données du gouvernement. (Reportage de Shariq Khan à New York et Jeslyn Lerh à Singapour ; Rédaction de Jamie Freed et Christian Schmollinger)