Le pétrole baisse, les attentes de reprise en Chine retombent légèrement

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole ont commencé la semaine en recul lundi, les investisseurs se montrant plus sceptiques quant à une forte reprise économique de la Chine après des prévisions de croissance du pays moindres qu'attendu.

Vers 10H15 GMT (11H15 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai perdait 1,17%, à 84,83 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, cédait 1,19%, à 78,73 dollars.

La Chine visera une croissance économique "d'environ 5%" en 2023, selon un rapport d'activité du gouvernement publié dimanche à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois.

Cet objectif de croissance, l'un des plus modestes depuis des décennies, est aussi inférieur aux prévisions du marché et des investisseurs, qui en ont profité pour "prendre leurs bénéfices", indique Stephen Innes, de SPI AM.

Jusque-là, les anticipations de reprise économique de la Chine, premier pays importateur de brut au monde, avaient poussé les prix vers le haut.

Les dernières données économiques de la Chine publiées la semaine dernière (deux indices d'activité PMI pour février très supérieurs aux attentes) avaient rassuré les investisseurs, constituant les premiers signes concrets de reprise économique depuis l'abandon des restrictions sanitaires.

Le Brent a ainsi grimpé de plus de 3% la semaine passée, et le WTI américain de plus de 4%.

"Toutefois, compte tenu des fortes hausses des prévisions de croissance du PIB mondial et du rebond de la réouverture de la Chine, les prix du pétrole font l'objet de surenchères" et devraient "rester élevés", nuance Stephen Innes.

En Europe et aux Etats-Unis, l'inflation reste au centre des préoccupations, pesant sur la demande de pétrole, souligne Tamas Varga de PVM Energy.

Pour l'analyste, "le sombre environnement d'investissement actuel" ne s'éclaircira qu'avec des signes tangibles de baisse des pressions inflationnistes en Occident.

emb/ved/eb