Le pétrole a chuté mercredi, la croissance économique en Chine, deuxième plus grand utilisateur de brut au monde, ayant légèrement dépassé les attentes, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à l'augmentation future de la demande, tandis que la force du dollar américain a entamé l'appétit des investisseurs pour le risque.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 52 cents, soit 0,7%, à 77,77 dollars le baril à 0432 GMT. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 56 cents, soit 0,8%, à 71,85 dollars le baril.

Le Brent a légèrement augmenté mardi alors que le WTI a chuté, les investisseurs voyant les fondamentaux s'affaiblir aux Etats-Unis. Mais les conflits navals et aériens en cours en Mer Rouge ont augmenté les inquiétudes des pétroliers qui doivent se dérouter pour éviter la zone, augmentant les coûts et le temps des livraisons.

Au quatrième trimestre, l'économie chinoise a progressé de 5,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui n'a pas répondu aux attentes des analystes et remet en question les prévisions selon lesquelles la demande chinoise sera à l'origine d'une croissance pétrolière mondiale plus forte en 2024.

Le chiffre de la croissance économique chinoise "ne met pas fin aux vents contraires sur la demande de pétrole brut, les perspectives chinoises pour 2024 et 2025 sont encore sombres", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal du marché chez Phillip Nova.

"L'industrie pétrolière soutenait l'idée qu'en dépit d'une reprise cahoteuse, la demande de pétrole de la Chine avait résisté et atteindrait probablement des niveaux record en 2024.

Malgré une croissance économique plus faible que prévu, la demande de pétrole de la Chine est restée stable.

en 2023 a augmenté de 9,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, ce qui indique que la demande de pétrole du pays est élevée, même si ce n'est pas au rythme attendu par certains analystes.

Certains signes de stabilité de la demande chinoise sont apparus alors que les raffineurs du pays sont en train d'augmenter leur production de pétrole.

Les raffineurs du pays réservent activement des cargaisons de pétrole pour livraison en mars et avril afin de reconstituer les stocks, de bloquer les prix relativement bas et d'anticiper une demande plus forte au cours du second semestre 2024.

dollar américain a oscillé

près d'un plus haut d'un mois mercredi, après que les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine ont réduit les attentes de réductions agressives des taux d'intérêt. L'appréciation du billet vert réduit la demande de pétrole libellé en dollars pour les acheteurs qui paient avec d'autres devises.

"Des taux d'intérêt plus élevés peuvent entraîner une baisse de la demande de pétrole, car l'activité économique a tendance à se ralentir dans un environnement de taux d'intérêt élevés, ce qui rend les prix du pétrole vulnérables", a déclaré M. Sachdeva.

Le marché continue de surveiller la situation en mer Rouge, bien que les investisseurs semblent minimiser la menace de perturbations de l'approvisionnement, même si les pétroliers détournent leur route de la voie navigable.

Mardi, les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre les militants Houthi alliés à l'Iran au Yémen, après qu'un missile Houthi a touché un navire grec en mer Rouge.

"Même si les indices de référence du pétrole ne reflètent pas les attaques en mer Rouge, le prix réalisé du pétrole et des produits pétroliers pour les consommateurs a augmenté en raison de la perturbation des flux commerciaux à travers la mer Rouge et le canal de Suez", a déclaré dans une note Vivek Dhar, directeur de la stratégie des matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia. (Reportage de Muyu Xu à Singapour et de Colleen Howe à Pékin ; Rédaction de Christian Schmollinger)