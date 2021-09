Le pétrole commence la semaine dans le vert, le Brent s'approche de 80 dollars

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole avançaient lundi, portant le Brent à un niveau proche des 80 dollars le baril, encouragés par une offre qui patine alors que les perspectives sont solides pour la demande d'or noir.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 79,12 dollars à Londres, en hausse de 1,32% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois progressait de 1,27% à 74,92 dollars.

Le Brent a atteint 79,52 dollars en début de séance asiatique, une première depuis le 23 octobre 2018.

Après quatre séances consécutives dans le vert, "les acheteurs ne fatiguent toujours pas", constate Hussein Sayed, analyste chez Exinity.

A l'image de l'ensemble des observateurs de marché, Goldman Sachs met en avant dans une note datée de dimanche une situation actuelle de déficit "plus importante que prévu".

Du côté de l'offre, la production américaine du golfe du Mexique est toujours amputée de quelque 300.000 barils par jour un mois après le passage de l'ouragan Ida, selon les dernières données du Bureau de régulation de l'environnement et de la sécurité (BSEE).

La hausse des prix du gaz entraîne par ailleurs un report de la demande vers l'or noir, soutenant encore un peu plus les cours du brut.

Or la reprise de la demande mondiale est "plus rapide que ce que nous avions prévu", reprennent les experts de Goldman Sachs, de quoi accroître la pression sur les stocks partout sur la planète et soutenir les cours du brut.

Dans ce contexte, la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés via l'accord Opep+ lundi prochain "revêt désormais une importance bien plus grande", estime Jeffrey Halley, de Oanda, même si ce dernier ne s'attend pas pour l'instant à un changement dans la politique du cartel.

bp/js/nth