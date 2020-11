Le pétrole continue de progresser avec l'espoir d'un vaccin et les stocks

américains

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient de nouveau en hausse mercredi, en écho à l'annonce d'un vaccin prometteur contre le Covid-19 lundi et après des chiffres encourageants pour la demande d'or noir aux Etats-Unis publiés mardi.

Vers 11H05 GMT (12H05 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier grimpait de 3,71% par rapport à la clôture de mardi, à 45,23 dollars.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre montait de 3,99% à 43,01 dollars.

Après avoir gagné pas loin de 10 dollars depuis le début du mois, les deux cours de référence s'approchent de leurs précédents sommets de la fin de l'été.

Premier des facteurs haussiers selon les analystes, le marché du brut continue de saluer l'efficacité à 90% du vaccin développé par le vaccin de Pfizer/BioNTech.

Les investisseurs "estiment dorénavant que le Covid-19 n'affectera pas la demande mondiale de pétrole à long terme et cela se reflète dans les prix ces derniers jours", a jugé Carlo Alberto de Casa, analyste d'Activtrades.

"Le pétrole continue de défier la gravité", a nuancé Jeffrey Halley, de Oanda.

Car les nuages ne se sont pas dissipés au-dessus des marchés du brut: hausse à court terme de la production libyenne, éventuellement à moyen terme de celle en Iran après l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis, réaction de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) toujours pas actée.

Sans compter que côté demande, le vaccin prometteur contre le Covid-19 ne devrait pas être disponible tout de suite.

L'optimisme était également alimenté par les données publiées mardi par l'American Petroleum Institute (API), la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux Etats-Unis.

Celle-ci a estimé que les stocks de brut avaient baissé de 5,1 millions de barils la semaine passée dans le pays, un signal positif pour la demande d'or noir.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), aux estimations jugées plus fiables, publiera ses chiffres plus tard dans la journée. Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, la baisse devrait être plus mesurée, de l'ordre de 1,9 million de baril.

