Le pétrole dégringole, percuté par les inquiétudes sur la demande

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole chutaient mardi, en particulier le baril de WTI qui lâchait plus de 6% à New York à cause des craintes sur le niveau de la demande d'or noir.

Vers 11H50 GMT (13H50 HEC), le baril américain de WTI pour livraison en octobre perdait 6,64% par rapport à la clôture de lundi, à 37,10 dollars, un niveau plus vu depuis la mi-juin.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait quant à lui 40,19 dollars à Londres, un plus bas en un peu plus de deux mois, en baisse de 4,30%.

"Septembre semble être un mois de correction", a commenté Craig Erlam, analyste pour Oanda, après deux mois de hausse progressive.

"L'évolution des prix (mardi) est un signe clair que le marché est maintenant sérieusement inquiet du niveau futur de la demande mondiale", a ajouté pour Rystad Energy, Paola Rodriguez-Masiu.

Plusieurs observateurs ont également cité la publication lundi des prix pour octobre du pétrole vendu par l'Arabie saoudite.

Le royaume a en effet révélé une baisse de ses prix à l'égard de ses clients, et notamment vers l'Asie, son principal débouché.

"De plus, les attentes concernant l'achat par la Chine de beaucoup moins de pétrole dans les prochains mois sont un autre élément perturbateur", a renchéri Carlo Alberto De Casa, analyste pour ActivTrade.

La saison estivale se terminant, la saison des déplacements en voiture aux Etats-Unis arrive également à sa fin, et ce, alors qu'ils ont été moins nombreux cet été, à cause de la crise sanitaire.

Selon Eugen Weinberg, analyste pour Commerzbank, les réserves actuelles de pétrole sont tellement pléthoriques que le marché va avoir du mal à absorber le relâchement progressif de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, qui restreignent leur production depuis plusieurs mois dans le but de faire remonter les prix.

