Le pétrole dévisse de plus de 5% sur des craintes de récession

Actualise les cours et ajoute analyste

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole dévissaient mardi de plus de 5%, affaiblis par un nouveau confinement en Chine et des craintes croissantes de récession mondiale, l'inflation repartant de plus belle en Allemagne.

Vers 15H55 GMT (17H55 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 5,60% à 99,21 dollars, glissant sous le seuil des 100 dollars le baril.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre baissait quant à lui de 5,20%, à 91,97 dollars.

Les cours ont chuté car "les perspectives de croissance mondiale continuent de se détériorer et que les risques géopolitiques n'ont pas encore entraîné de perturbations pour les exportations de brut", explique Edward Moya, analyste chez Oanda.

La réunion des banquiers centraux à Jackson Hole vendredi a "confirmé les craintes de ceux qui s'inquiètent des perspectives économiques sombres induites par l'inflation", poursuit-il.

Dans un discours ferme, le patron de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti que la Fed userait "vigoureusement de ses outils" en relevant les taux d'intérêt.

En Europe, l'inflation est repartie à la hausse en Allemagne en août, à 7,9% sur un an, après deux mois de ralentissement, toujours poussée par la flambée des prix de l'énergie.

"Les données sur l'inflation (...) soutiennent un resserrement agressif" des taux de la Banque centrale européenne "qui pourrait envoyer l'Europe dans une grave récession", poursuit Edward Moya.

En parallèle, près de quatre millions d'habitants de la province située autour de Pékin étaient confinés mardi, les autorités voulant éviter tout emballement de l'épidémie de Covid-19 avant une grande réunion du Parti communiste chinois (PCC) à l'automne.

La Chine continue d'appliquer une stricte politique sanitaire, à l'inverse de la quasi-totalité des autres pays, pesant ainsi sur la demande d'or noir du pays, gros consommateur.

Si "tout semble tourner à la baisse pour le pétrole", Edward Moya rappelle cependant que le "marché est toujours tendu, donc ce mouvement de baisse ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps".

bur-emb/js/er