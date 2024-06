Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges asiatiques mercredi après qu'un groupe industriel ait rapporté une augmentation surprise des stocks américains, alimentant les inquiétudes sur une demande plus faible que prévu dans le pays qui consomme le plus de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 19 cents, soit 0,2%, à 84,82 dollars le baril à 0023 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate ont chuté de 11 cents, soit 0,1%, à 80,72 dollars le baril.

L'American Petroleum Institute (API) a rapporté que les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 914 000 barils au cours de la semaine terminée le 21 juin, selon des sources de marché informées des données. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les stocks de brut aient diminué de près de 3 millions de barils la semaine dernière.

Les données officielles du gouvernement américain sur les stocks de pétrole et de carburant sont attendues à 1430 GMT.

Les inquiétudes concernant le faible début de la saison de conduite estivale aux États-Unis ont été en partie responsables de l'effondrement des prix du pétrole lors de la session précédente. L'API a fait état d'une augmentation de 3,84 millions de barils des stocks d'essence américains la semaine dernière, selon les sources, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 1 million de barils.

La baisse de la confiance des consommateurs américains ce mois-ci a ajouté aux inquiétudes concernant les perspectives économiques, et la hausse du dollar américain a pesé sur le pétrole et d'autres matières premières après les commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale, ont déclaré les analystes de la banque ANZ.

L'indice du dollar américain a légèrement augmenté mercredi après avoir progressé d'environ 0,1% contre un panier de devises lors de la session précédente.

Un dollar plus fort rend le pétrole libellé en dollars plus cher pour les investisseurs détenant d'autres devises. (Reportage de Shariq Khan à New York, édition de Shri Navaratnam)