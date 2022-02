Le pétrole en hausse après la décision sans surprise de l'Opep+, nouveau record

du WTI

Actualisation des cours, ajoute record du WTI et décision Opep+

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole grimpaient mercredi, après l'issue sans surprise de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), s'accordant sur une nouvelle ouverture marginale des vannes en dépit de l'envolée des prix.

Vers 14H45 GMT (15H45 HEC), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 0,64% à 89,71 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars augmentait de 0,67% à 88,79 dollars. Plus tôt en séance, il a atteint 89,72 dollars, son plus haut depuis octobre 2014.

Les vingt-trois membres de l'Opep+ ont convenu "d'ajuster leur niveau total de production de 400.000 barils par jour pour le mois de mars", a annoncé l'organisation dans un communiqué à l'issue d'une brève réunion, dont le résultat était largement anticipé.

"La nouvelle n'était guère surprenante", constate Edward Gardner, de Capital Economics.

L'Opep+ n'a jamais dévié de sa ligne malgré les appels à l'automne de la Maison Blanche à desserrer davantage le robinet d'or noir afin de calmer la flambée des cours.

"Ce qui compte à l'avenir, c'est de savoir si l'Opep+ peut suivre les augmentations de production prévues", poursuit l'analyste. Car depuis quelques mois, le cartel ne parvient pas à remplir ses objectifs, accentuant les tensions sur l'offre.

Par ailleurs, l'instabilité géopolitique en Europe de l'Est avec des risques d'invasion de l'Ukraine par la Russie, et au Moyen-Orient avec la multiplication d'attaques de rebelles yéménites contre les Émirats arabes unis, fait toujours planer des menaces sur l'approvisionnement en or noir.

Le marché attend désormais la publication de l'état des stocks américains de pétrole par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les analystes tablent sur une hausse de 1,8 million de barils des réserves commerciales de brut, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

La fédération professionnelle de l'American Petroleum Institute (API), qui publie ses données la veille mais dont les chiffres sont jugés moins précis, a rapporté mardi une baisse d'un million de barils de brut, "alimentant ainsi le discours dominant d'une offre serrée dans un contexte de demande croissante", commente Ricardo Evangelista d'ActivTrades.

emb/clr