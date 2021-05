Le pétrole en léger progrès après les stocks américains

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont terminé en modeste hausse mercredi après des stocks américains de brut en repli plus fort que prévu et sans avancée majeure des négociations sur le nucléaire iranien.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a conclu à 68,87 dollars à Londres, en hausse de 0,32% ou 22 cents par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril de WTI pour le même mois a clôturé à 66,21 dollars en hausse de 14 cents ou 0,21%.

Les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, publiées par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), ont montré des réserves commerciales en net repli de 1,7 million de barils alors que les experts s'attendaient à une diminution d'un million de barils.

Les stocks d'essence ont aussi diminué plus que prévu, confirmant la progression de la demande de carburants à l'entame de la saison des déplacements d'été qui aux Etats-Unis commence avec le jour férié de Memorial Day, le 31 mai.

Les investisseurs gardaient néanmoins un oeil soucieux sur les négociations sur le nucléaire iranien. "La possibilité d'un retour de l'offre de pétrole iranien sur le marché empêche les prix du pétrole de progresser davantage", notent les analystes de ING.

L'industrie pétrolière iranienne est soumise à embargo par les Etats-Unis mais une amélioration des relations entre Washington et Téhéran pourrait conduire à l'allègement de ces sanctions et donc à l'arrivée sur le marché d'un volume important d'or noir.

Le pétrole a aussi profité de la faiblesse du dollar, un mécanisme qui rend le brut plus attractif car meilleur marché.

Les investisseurs ont également surveillé la situation sanitaire dans le monde qui a une incidence directe sur la consommation d'or noir.

Au rang des mauvaises nouvelles pour la demande, le variant du coronavirus détecté en Inde pour la première fois a été officiellement signalé dans 53 territoires, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport.

bp-vmt/nth