Le pétrole en légère baisse, inquiétudes sur la croissance

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole s'orientaient en légère baisse jeudi, les investisseurs scrutant des signes de faiblesse de l'économie américaine qui pourraient se traduire par une demande en berne.

Vers 10H10 GMT (12H10 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 0,18% à 84,84 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, glissait de 0,24% à 80,42 dollars.

"Les fondamentaux du pétrole, qui poussent les prix, cèdent le pas aux inquiétudes macroéconomiques", résume Stephen Brennock, analyste chez PVM. Mercredi, de premières données sur l'emploi américain avant les chiffres officiels de vendredi ont fait état d'un affaiblissement du marché.

Les prévisions de récession aux Etats-Unis se multiplient, ce qui pourrait peser sur la demande du premier consommateur mondial.

Ce contexte morose explique que les cours n'aient pas réagi mercredi à une baisse marquée des réserves commerciales de pétrole des Etats-Unis.

Les prix restent cependant en hausse sur la semaine, après la décision dimanche de certains membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) de limiter leur production.

"Cette décision surprise a le potentiel pour pousser le marché dans un déficit de l'offre" comparé à la demande pouvant aller "jusqu'à 2 millions de barils par jour dans les prochains mois", prévient Daniel Hynes, analyste chez ANZ.

"Le message de l'Opep est fort, l'Organisation est prête à défendre un prix plancher à 80 dollars le baril", ajoute-t-il.

Les précédentes baisses volontaires de la production de l'Opep ont par le passé eu lieu quand les prix étaient plus bas et menaçaient de rendre les extractions non rentables dans certains pays.

La coalition de producteurs peut se permettre d'agir ainsi car "la réponse des autres producteurs devrait être limitée", conclut M. Hynes.

Le Brent comme le WTI gagnent plus de 6% sur la semaine.

