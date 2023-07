Les prix du pétrole ont légèrement baissé lundi, mais sont restés proches de leurs plus hauts niveaux en trois mois, prêts à afficher leurs plus fortes hausses mensuelles depuis plus d'un an, grâce aux attentes de l'Arabie saoudite qui prolongerait ses réductions volontaires de production jusqu'en septembre et resserrerait l'offre mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 45 cents à 84,54 dollars le baril à 0315 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain était à 80,25 dollars le baril, en baisse de 33 cents.

Le contrat Brent de septembre expirera plus tard lundi. Le contrat d'octobre, plus actif, était à 84,23 dollars le baril, en baisse de 18 cents.

Le Brent et le WTI se sont installés vendredi à leurs plus hauts niveaux depuis avril, gagnant pour une cinquième semaine consécutive, alors que le resserrement de l'offre de pétrole au niveau mondial et les attentes de la fin des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis ont soutenu les prix. Tous deux sont en passe de clôturer le mois de juillet avec leurs gains mensuels les plus importants depuis janvier 2022.

"Bien qu'il semble que le brut ait intégré toutes les bonnes nouvelles concernant l'inflation et la résilience de l'économie américaine pour le moment, il pourrait continuer à grimper", a déclaré Vandana Hari, fondatrice du fournisseur d'analyses du marché pétrolier Vanda Insights.

"L'essentiel de la forte activité d'achat a eu lieu pendant les heures de négociation aux États-Unis ; l'action au cours de la session asiatique reste relativement lente et constitue un mauvais indicateur du sentiment", a ajouté Mme Hari.

Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite devrait étendre sa réduction volontaire de la production de pétrole de 1 million de barils par jour (bpj) pour un mois supplémentaire, incluant le mois de septembre, selon les analystes.

"Les prix du pétrole ont augmenté de 18 % depuis la mi-juin, car la demande record et les réductions de l'offre saoudienne ont rétabli les déficits, et le marché a abandonné son pessimisme en matière de croissance", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note datée du 30 juillet.

"Nous prévoyons toujours que la réduction saoudienne de 1 million de bpj supplémentaires durera jusqu'en septembre et qu'elle sera réduite de moitié à partir d'octobre.

La banque a maintenu ses prévisions pour le Brent à 86 dollars le baril pour décembre et s'attend à ce que les prix augmentent jusqu'à 93 dollars au deuxième trimestre 2024.

Goldman Sachs a estimé que la demande mondiale de pétrole avait atteint le niveau record de 102,8 millions de bpj en juillet et a revu à la hausse la demande pour 2023 d'environ 550 000 bpj en raison d'estimations de croissance économique plus fortes en Inde et aux États-Unis, compensant une baisse de la consommation en Chine.

"La demande plus ferme entraîne un déficit modérément plus important que prévu en S2 2023, avec une moyenne de 1,8 million de bpj, et un déficit modeste de 0,6 million de bpj en 2024", a indiqué le rapport.

Darren Woods, PDG d'Exxon Mobil, a déclaré que l'entreprise s'attendait à une demande de pétrole record cette année et l'année prochaine, ce qui pourrait contribuer à stimuler les prix de l'énergie au second semestre.

Aux États-Unis, les entreprises du secteur de l'énergie ont réduit d'une unité le nombre de plateformes pétrolières en juillet, pour le huitième mois consécutif, pour le porter à 529, a indiqué Baker Hughes dans son rapport hebdomadaire de vendredi. (Rapport de Florence Tan à Singapour et de Mohi Narayan à New Delhi ; Rédaction de Tom Hogue et Raju Gopalakrishnan)