Le pétrole en petite baisse, les vents contraires se neutralisent

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole se stabilisaient mardi après les importantes pertes de la veille, les inquiétudes quant à la demande en or noir étant neutralisées par celles concernant l'offre, avec l'avancée des discussions concernant l'embargo européen sur le brut russe.

Vers 09H20 GMT (11H20 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet perdait 0,39% à 105,53 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juin baissait quant à lui de quelque 0,27% à 102,80 dollars.

Les deux références du brut avaient dévissé lundi de plus de 6%, emportées par les craintes d'un ralentissement de la demande chinoise dû à la flambée épidémique que connaît actuellement le pays.

"La politique radicale de zéro Covid de la Chine suscite des inquiétudes quant aux perspectives de la demande de la deuxième plus grande économie du monde", commente Victoria Scholar, analyste pour Interactive investor.

De plus, "la réduction notable par l'Arabie saoudite de ses prix de vente officiels pour les clients asiatiques a clairement été interprétée par certains acteurs du marché comme un signe de faiblesse de la demande de pétrole", fait valoir Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank.

Cependant, selon Tamas Varga, analyste chez PVM Energy, "le risque de sanctions et (de perturbations de) l'approvisionnement devrait l'emporter sur les préoccupations relatives à la demande".

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait état lundi de "progrès" après une rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban autour de la "sécurité énergétique", alors que Budapest bloque un projet d'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe.

Un accord sur un projet d'embargo est possible "dans la semaine", a estimé mardi le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

"Les pays enclavés se voient maintenant proposer une transition plus longue et une aide financière pour moderniser leurs systèmes d'oléoducs et leurs raffineries afin de pouvoir acheter et traiter du pétrole non russe", explique Tamas Varga.

Car pour qu'un embargo soit décidé, le projet doit être adopté à l'unanimité par les 27 Etats membres.

"Une fois ces difficultés surmontées et les sanctions appliquées, une véritable pénurie de produits russes se fera sentir dans toute l'Europe et dans le monde", assure-t-il.

emb/js/abx