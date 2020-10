Le pétrole en recul après la fin de la grève en Norvège

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont terminé en repli vendredi à New York, les investisseurs engrangeant leurs gains tout en surveillant l'ouragan Delta et surtout la fin annoncée de la grève en Norvège.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a terminé la séance en baisse de 1,13% ou 49 cents à 42,85 dollars contre 43,34 dollars jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre a fini en retrait de 1,43% ou 59 cents à 40,60 dollars contre 41,19 dollars jeudi.

La veille, les deux contrats avaient terminé en hausse, soutenus bien au-dessus de 1% et sur la semaine, les cours se sont appréciés d'environ 10% retrouvant des prix plus vus depuis mi-septembre.

Le repli des cours du brut vendredi s'expliquait surtout par "l'information que la grève en Norvège est terminée" mais aussi que l'impact de l'ouragan Delta dans les zones de production du Golfe du Mexique "sera de courte durée", a indiqué Gary Cunningham de Tradition Energy.

"Un accord a été trouvé au cours de la médiation. C'est la fin de l'arrêt de la production qui a duré dix jours", annonçait l'Association norvégienne de pétrole et de gaz sur son site vendredi.

Le conflit social chez le groupe norvégien Equinor opposait depuis le 30 septembre le syndicat minoritaire Lederne à l'organisation patronale Norsk olje & gass (NOG) pour des questions de hausse des salaires.

Il avait provoqué la fermeture de six gisements en mer, amputant la production quotidienne du pays de 330.000 barils équivalent-pétrole (bep), soit 8% de son volume normal.

Dans le Golfe du Mexique, le passage de l'ouragan Delta accompagné de vents soufflant à 185 km/h, a coupé l'essentiel de la production américaine de brut dans la région, mais cette interruption devrait être de courte durée, estimaient les investisseurs, et l'outil de production devrait se remettre sur pied rapidement.

bp-vmt/lo/bh