Le pétrole entame la semaine sur le reculoir

Londres (awp/afp) - Le pétrole commençait la semaine en baisse lundi, privé de ses soutiens de la semaine passée - le passage de l'ouragan Delta dans le Golfe du Mexique et une grève en Norvège - tandis que la reprise de la production accélère en Libye.

Vers 09H40 GMT (11H40 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 42,22 dollars à Londres, en baisse de 1,47% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre perdait 1,63% à 39,94 dollars.

La semaine dernière, les deux cours de référence ont engrangé environ 10%.

Mais lundi, les investisseurs "sont dans l'attente maintenant que les moteurs (haussiers) se sont arrêtés", a estimé Jeffrey Halley, analyste de Oanda.

Les cours reculent "du fait de la reprise du travail des salariés américains et norvégiens, après le passage de l'ouragan Delta et l'accord salarial" survenu vendredi soir en Norvège après une négociation de huit heures entre les compagnies et le syndicat Lederne, a abondé Avtar Sandu, de Phillip Futures.

Cet accord a mis fin à l'arrêt depuis lundi dernier de six champs pétroliers représentant 8% de la production du premier producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest.

Et l'ouragan "qui a interrompu la production d'environ 1,7 million de barils par jour" dans le Golfe du Mexique est finalement passé "sans causer de graves dégâts", a retenu Tamas Varga de PVM.

La reprise de la production en Libye pesait également sur les cours du brut, après l'annonce dimanche par la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) de la levée de l'état de force majeure permettant la reprise de la production pétrolière à al-Charara, un important champ pétrolier, après plus de 9 mois d'arrêt.

Le pays, qui dispose des réserves les plus abondantes d'Afrique, est déchiré par un long conflit entre pouvoirs rivaux, le GNA d'un côté, et de l'autre, le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud, notamment dans les zones où se trouvent les principales installations pétrolières.

bp/ktr/lth