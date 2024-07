Le pétrole brut Brent se négocie dans une fourchette étroite de 75 à 90 dollars le baril depuis la fin de l'année 2022. Les réductions de l'OPEP+ maintiennent les prix à un niveau plancher, tandis que l'importante capacité de réserve, l'incertitude de la demande et la politique de sanctions empêchent le marché d'aller plus haut.

Après une série d'augmentations progressives de la production qui a commencé au début de 2021 et qui a mis fin aux réductions historiques convenues pendant la pandémie de coronavirus, l'OPEP+ a annoncé de nouvelles réductions de la production en octobre 2022 et, depuis lors, a encore réduit la production.

"Le besoin de l'OPEP+ de maintenir des prix stables, les espoirs élevés de baisse de l'inflation et les réductions possibles des taux à chaque fois que le pétrole descend en dessous de 80 dollars mettent un plancher sous le marché", a déclaré Tamas Varga, analyste pétrolier chez PVM.

En raison des réductions, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, disposent d'une importante capacité de réserve, ce qui limite la hausse des prix, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

L'Agence internationale de l'énergie estime les capacités de production inutilisées à un niveau historiquement élevé de 5,8 millions de barils par jour, soit près de 6 % de la consommation de pétrole, dont 3,3 millions de barils par jour en Arabie saoudite, 1 million de barils par jour aux Émirats arabes unis et 600 000 barils par jour en Irak.

Cela signifie que les conflits au Moyen-Orient, qui soutiennent généralement les prix en raison de la perception d'un risque accru de perturbation de l'approvisionnement, ont eu un impact limité sur les prix du pétrole cette année.

"Les gens n'intègrent même pas une prime de risque énorme pour le Moyen-Orient parce que l'OPEP et l'Arabie saoudite peuvent y faire face", a déclaré Aldo Spanjer, analyste chez BNP Paribas.

L'incertitude quant à la croissance de la demande a également limité la hausse des prix.

"Aujourd'hui, nous voyons un marché pétrolier bien approvisionné avec une stagnation assez prononcée de la demande dans le monde occidental et en Chine", a déclaré Norbert Ruecker, analyste chez Julius Baer.

L'AIE a indiqué que la demande chinoise s'était contractée en avril et en mai.

"Nous n'avons pas de pénurie prononcée de l'offre à l'heure actuelle et le marché a vraiment tourné la page des deux guerres qui continuent de faire rage", a déclaré Helima Croft, analyste chez RBC Capital Market, faisant référence à la guerre israélienne à Gaza et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La guerre entre Israël et le Hamas n'a pas entraîné d'interruption de l'approvisionnement dans la région, l'impact étant limité aux navires qui évitent la mer Rouge en raison des attaques des rebelles houthis du Yémen.

Les sanctions occidentales contre la Russie et le plafonnement des prix par l'Union européenne ont eu un impact limité sur les exportations de brut et de carburant russes, car de nouveaux acheteurs sont apparus en Chine et en Inde.