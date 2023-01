Le pétrole fait du surplace après un début d'année dans le rouge

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont fait du surplace vendredi après une séance volatile entre le rebond de Wall Street, la situation incertaine en Chine et l'arrêt d'un oléoduc dans l'Est des Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a cédé 0,15% à 78,57 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février, a grappillé 0,13% à 73,77 dollars.

"Les cours ont augmenté en début de séance suivant l'élan des actions", après un rapport sur l'emploi américain montrant un ralentissement des hausses de salaires, "mais l'élan a ensuite manqué de souffle", a estimé Robert Yawger de Mizuho USA.

Le début d'année a été ardu pour les cours qui ont perdu plus de 7%, déprimés par l'incertitude de la demande en Chine alors que la levée des restrictions sanitaires qui faisait espérer une rapide réouverture de l'économie, a laissé la place à la propagation du Covid-19.

Un instant vendredi, "les investisseurs ont pu penser que les pertes précédentes avaient été un peu exagérées", ont espéré les analystes d'Energi Danmark.

"Cela faisait quelques décennies que le pétrole n'avait pas connu un" début d'année marqué par un tel repli et "les investisseurs en énergie ont sauté sur l'information selon laquelle le Colonial Pipeline a dû interrompre ses opérations", a indiqué Edward Moya d'Oanda.

Le réseau américain d'oléoducs Colonial Pipeline a été contraint de fermer sa ligne 3 en raison d'une fuite dans sa station de livraison de Witt, près de Danville, en Virginie.

Le redémarrage de la ligne est prévu samedi.

Mais les inquiétudes quant à l'économie mondiale et la situation épidémique chinoise limitent toujours la remontée des prix.

Pour Robert Yawger, l'élan éphémère de la séance "montre que la structure du marché est baissière".

"Les perspectives de la demande de brut à court terme ne semblent pas pouvoir être stimulées par une reprise économique robuste de la Chine", ajoute Edward Moya.

La situation sanitaire du pays, premier importateur mondial de brut, pèse directement sur sa croissance et donc sa demande en pétrole.

emb-vmt/nth