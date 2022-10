Le pétrole fait une pause après la forte hausse de la semaine dernière

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont reculé lundi, faisant une pause après la forte hausse de la semaine dernière, tirée par les limitation de production de l'Opep+.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé 1,76% à 96,19 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre a reculé de 1,63% à 91,13 dollars.

Plus tôt dans la séance, le Brent est toutefois monté à 98,75 dollars et le WTI à 93,55 dollars, des sommets depuis fin août.

Après une semaine de vive hausse, où le WTI a gagné plus de 16%, les investisseurs ont globalement laissé le pétrole reprendre son souffle.

"On assiste à des prises de profits après la semaine exhubérante qu'on a eue", a commenté Matt Smith de Kpler. "C'est en outre un jour sans pour les marchés en général" alors que la Bourse de New York était en repli et que le marché obligataire était fermé pour cause de jour férié (Columbus Day).

En outre, un indicateur économique chinois a déçu les investisseurs. L'activité des services s'est contractée en septembre en Chine, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI) indépendant publié samedi.

Ce nouveau signal de faiblesse du premier importateur mondial de brut rappelle que la politique de stratégie zéro Covid de la Chine, avec des confinements très stricts, pèse sur son économie et pourrait limiter la demande.

"A cause des difficultés économiques de la Chine, les confinements pourraient être levés après le Congrès du parti communiste chinois (PCC)" qui débute en octobre, commente toutefois Tamas Varga, analyste chez PVM.

Les cours de l'or noir restent en hausse de 17% pour le Brent et 22% pour le WTI en deux semaines.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) a ignoré les demandes des pays consommateurs, au premier rang desquels les Etats-Unis, et a décidé d'une coupe franche dans ses objectifs de production.

js-vmt/clc