Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole fléchissaient jeudi, les espoirs de reprise de la Chine se voyant modérés par des mesures de soutien moins importantes que prévu, et les taux directeurs élevés des principales banques centrales ravivant les craintes quant à l'économie mondiale.

Vers 10H40 GMT (12H40 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 1,74% à 75,78 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, glissait de 1,70% à 71,30 dollars.

"Les prix du pétrole restent très volatils", affirme Craig Erlam, analyste chez Oanda, les investisseurs "essayant de concilier une croissance chinoise plus faible, un soutien un peu plus modeste de la part de la PBoC (banque centrale chinoise), des banques centrales plus agressives" face à l'inflation.

La banque centrale chinoise avait réduit mardi deux taux directeurs, après plusieurs mesures similaires ces dernières semaines pour tenter de relancer la croissance post-Covid dans la deuxième économie mondiale, mais de façon plus modérée que ce que les investisseurs anticipaient.

Jeudi, la banque d'Angleterre devrait quant à elle relever ses taux pour la 13e fois consécutive et pourrait même opter pour une hausse plus marquée que lors des derniers mois en raison de la résistance de l'inflation.

Or, les hausses des taux des grandes banques centrales ont des conséquences sur la demande de pétrole, car elles pèsent sur les économies en renchérissant le coût du crédit pour les ménages et pour les entreprises.

"La hausse des taux pèse également sur la courbe des prix à terme, car il est désormais plus coûteux de détenir un baril de pétrole", poursuivent les analystes d'ANZ.

En parallèle, du côté de l'offre, "les sanctions sur les exportations de pétrole russe n'ont pas beaucoup limité l'offre sur le marché international, et les exportations de l'Iran et du Venezuela ont été étonnamment fortes", notent les analystes de ANZ.

Les investisseurs attendent également la publication de l'état des stocks hebdomadaires commerciaux américains par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) pour la semaine achevée le 16 juin.

La fédération des professionnels du secteur, l'American Petroleum Institute (API), a estimé mercredi soir que les stocks de brut avaient baissé d'environ 1,2 million de barils la semaine dernière, et que ceux d'essence avaient augmenté d'environ 2,9 millions de barils. Les données de l'API sont réputées toutefois moins fiables que celles de l'EIA.

Les analystes tablent sur une hausse de 450.000 barils des réserves commerciales de brut, et de 800.000 barils d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

emb/ode/rhl